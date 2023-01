Magyar Bor Nagydíj

2023. január 4. 09:14

Fehér bor kategóriában a pannonhalmi Cseri Pincészet 2019-es Septimus Rajnai Rizlingje, a vörös borok közül pedig a villányi Günzer Tamás Pincészet 2019-es GT 50 Cuvée-je nyerték el a Magyar Borszakírók Köre (MBK) által odaítélt, 2022-es Magyar Bor Nagydíjat.

A Magyar Borszakírók Köre 2022-ben hetedik alkalommal értékelte a magyar termelők által az elmúlt öt évjáratban készített száraz és félszáraz borokat - közölte a szakmai szervezet az MTI-vel.



Mint felidézték, az MBK tagjai az általuk az elmúlt évben kóstolt borokból állították össze a legjobbaknak ítélt fehér és vörös borok Super 12 listáit, majd a tizenkettes listákra felkerültek közül egy vakkóstolón kiválasztottak egyet-egyet a Magyar Bor Nagydíj 2022 nyerteseiként.



A verseny történetében első alkalommal kerül a díj Pannonhalmára, ugyanakkor Villány már a negyedik elismerést gyűjti be, sőt Günzer Tamás az első bortermelő a díj történetében, aki duplázni tudott és tavalyi sikere után idén is ő adja a nagydíjas magyar vörösbort.



A 2022-es Super 12 listákon ezúttal összesen 10 magyar borvidék képviselteti magát: a legtöbb borral Tokaj és Szekszárd (4-4), majd Villány, Eger és Pécs (3-3). A borok között 15 a fajtabor és 9 a házasítás.



A Magyar Borszakírók Köre tavaly elhunyt alapító ügyvivő elnöke, Kosárka József tiszteletére egy különdíjat alapított, amelyet ezentúl minden évben az a pincészet nyerhet el, amelynek legtöbb különböző borát jelölik a tagok a Super 12

választáson, azaz a legszélesebb borválasztékot képviseli a kiemelkedő magyar borok versenyében.



A Magyar Borszakírók Köre Dr. Kosárka József Emlékdíjának 2022. évi nyertese az egri Thummerer Pincészet, amely korábban egy alkalommal volt nagydíjas, háromszor került be a Super 12-be és idén öt különböző borát is jelölték a tagok.



A díjak (trófeák és oklevelek) ünnepélyes átadására 2023 tavaszán kerül sor a Pécsi Borozó gasztronómiai és bormagazin szervezésében Pécsett.



