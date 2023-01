Tizennégy témában tervez emlékérmét kibocsátani az MNB: Csokonai is!

2023. január 4. 14:32

Tizennégy témában 24 emlékérmét tervez kibocsátani 2023-ban a Magyar Nemzeti Bank, a tematikailag és technikailag is sokrétű emlékérmeprogramban nyolc korábban megkezdett sorozat folytatása szerepel - tájékoztatta az MNB az MTI-t szerdán.

A tervek szerint lesz egy kivételesen nagy értékű arany, valamint kilenc ezüst és öt önálló színesfém emlékpénz, és forgalomba kerülnek a nemesfém emlékérmék színesfém változatai - írták a közleményben.

A témák között jelentős történelmi, tudományos és művészeti évfordulók szerepelnek, köztük a magyar nemzeti himnusz megírásának és Petőfi Sándor születésének bicentenáriuma, valamint az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 175. évfordulója.

Az irodalmi évfordulók között lesz a felvilágosodás egyik legjelentősebb magyar költője, Csokonai Vitéz Mihály születésének 250. évfordulója is, de szerepel a programban a fennállásának 300. évfordulóját ünneplő Magyar Nemzeti Levéltár, és a 75 éve működő Országos Mentőszolgálat áldozatkész munkája előtt is emlékérme-kibocsátással tiszteleg az MNB.

Újabb taggal bővül az Országépítő királyok Árpád dinasztiájából sorozat, benne az év legértékesebb arany emlékérméjével, amely kivételesen alacsony, 500 darabos példányszámban jelenik majd meg.

Évtizedes múltra visszatekintő sorozatok is folytatódnak, ilyen a nemzeti emlékhelyeket, vagy a magyar felfedezőket és találmányaikat népszerűsítő érmesorok. A magyar pásztor- és vadászkutya-fajtákat, valamint a Magyar népmesék rajzfilmsorozatot bemutató népszerű érmesorozatok is új taggal gazdagodnak, melyek fókuszában hungarikummá vált nemzeti értékeink állnak. Két új elemmel bővül a magyar származású matematikai Wolf-díjas kutatókat felvonultató sorozat is.

Az emlékérmék alakjai változatosak lesznek, a standard kör alakú érmék mellett négyzet, illetve téglalap alakú (a magyar felfedezőket és találmányaikat, valamint a magyarországi nemzeti parkokat bemutató sorozat új tagja), és hatszögletű emlékérme (a Nemzeti Hauszmann Program emlékérme-sorozat új eleme) is megjelennek a programban. Az utóbbi különlegessége, hogy a darabjai mozaikszerűen összeilleszthetők lesznek.

Az emlékérméket gyártó és forgalmazó Magyar Pénzverő Zrt. a program elemeire előjegyzési lehetőséget biztosít január 16-tól 21 naptári napon át, illetve az előjegyzési keret erejéig. Az idei első kibocsátás, a Himnusz megírásának 200. évfordulójára készülő emlékérme ezüst és színesfém változatai előjegyzés nélkül lesznek megvásárolhatók a Pénzverő értékesítési csatornáin. Részletes információ az előjegyzési és értékesítési rendről a www.penzvero.hu-n érhető el - áll a közleményben.

MTI