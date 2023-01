USA: a szólásszabadság része Trumpot támogató sapkát viselni

2023. január 4. 19:53

A szólásszabadságra hivatkozva igazat adott Washington állam szövetségi fellebbviteli bírósága annak a volt tanárnak, aki Donald Trump volt amerikai elnök kampánymondatát viselő sapkát vitt magával egy tanári továbbképzésre, amit az iskola vezetése szóvá tett.

Washingtin állam az USÁ-ban – world map

A december 29-i keltezésű bírósági állásfoglalás szerint Eric Dodge tanár azon döntése, hogy magával vitte a sapkát, amelyen a "Make America Great Again" (Tegyük Újra Naggyá Amerikát) kampányszlogen volt olvasható, a szólásszabadság körébe tartozik, amelyet az amerikai alkotmány első kiegészítése védelmez.

A korábbi elnök a "verbális támadásnak" érezhető sapkában – nbcnews.com

A bírósági dokumentumok szerint Eric Dodge, a Wy'east általános iskola korábbi tanára a 2019/2020-as tanév kezdete előtt egy kizárólag tanároknak szervezett, kulturális érzékenyítésről és faji előítéletekről szóló továbbképzés helyszínére érkezett a kérdéses sapkában. A képzés idején nem viselte a ruhadarabot, de a dokumentumok szerint néhány pedagógus szóvá tette, hogy kollégájuk láthatóvá tette a sapkát, és ettől "fenyegetve" és "megfélemlítve" érezték magukat.

Dodge, a sapkafelirattal fenyegető, sőt megfélemlítő tanár – eagnews.com





Ezt követően Caroline Garret, az általános iskola igazgatónője Dodge-hoz fordult, és felszólította: gondolja át jobban cselekedeteit.



Eric Dodge ezt "verbális támadásnak" minősítette, és alkotmányos jogainak megsértése miatt beperelte az igazgatónőt, az iskola személyzeti vezetőjét és a teljes tankerületet.



A fellebbviteli bíróság december 29-én megjelent végzése kimondta: az általános iskola nem tudott bizonyítékot hozni arra, hogy a tanár döntése az iskola működését olyan kézzelfogható mértékben akadályozta volna, amely felülírja az alkotmány szólásszabadságról szóló rendelkezését. A bíróság arra is rámutatott, hogy Eric Dodge, aki 2020-ban elhagyta az intézményt, a ruhadarabot nem viselte sem a diákok előtt, sem az osztályteremben, és a politikai kampányszlogenes sapka viselése csak általános meggyőződését fejezte ki.



A bírósági eljárás során Eric Dodge védői azzal érveltek, hogy nincs érvényben általános tilalom a tanárok számára politikai véleményük kifejezésére. Azt is érvként hozták fel, hogy Caroline Garrett igazgatónő engedélyezte, hogy az iskola könyvtárában "Black Lives Matter" (A Fekete Életek Számítanak) feliratú plakát jelenjen meg, valamint az igazgató autóján is látható politikai tartalmú matrica: Bernie Sanders demokrata párti szenátor, 2020-as amerikai elnökjelölt politikai hirdetése.



A most bejelentett bírósági döntés ugyanakkor azt is tartalmazza, hogy a tankerület személyzeti ügyeket irányító vezetője nem hozott helytelen adminisztratív döntést Eric Dodge ellen.



A "Make America Great Again" Donald Trump választási kampánymondata volt elnöksége előtt és hivatali ideje alatt, amelyet az amerikai politikában az általa képviselt irányvonallal azonosítanak.



