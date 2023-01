Már meghaladja az 510 ezer forintot az átlagbér

2023. január 4. 22:55

A magyar gazdaság jó teljesítményének köszönhetően 2022 októberében is tovább nőttek a bérek - hangsúlyozza Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a szerdán az MTI-nek küldött közleményében.

Felidézi, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint októberben a bruttó és a kedvezmények nélkül számolt nettó bérek is 18,4 százalékkal nőttek az előző évhez képest, a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó bére októberben 510 500 forintot tett ki. Így 2010-hez képest már több mint két és félszeresére emelkedett az átlagkereset.



Kiemeli, hogy bár a szankciós infláció hatása jelentős, 2022 első tíz hónapjában - azaz a háború és szankciók sújtotta gazdasági helyzetben - is nőttek a reálbérek az előző évhez képest, összességében 4,3 százalékkal.



Ez is rámutat arra, hogy a korábbiakhoz hasonló, dinamikus reálbéremelkedéshez békére van szükség, és meg kell szüntetni a káros szankciókat - teszi hozzá a miniszter.



A kormány addig is mindent megtesz a szankciók ellensúlyozása, a vállalkozások talpon maradása és megerősödése, valamint a bérek töretlen növekedése érdekében - hangsúlyozza Nagy Márton, jelezve, hogy már több mint 2 ezer milliárd forintos védvonalat hoztak létre többek közt a rendkívül kedvező hitelek biztosításával és a kamatstop kiterjesztésével.



Hozzáfűzi: emellett megegyezés született a minimálbérről is, amely a legalacsonyabb bérek emelkedéséhez járul hozzá; a partnerekkel történt megállapodás szerint idén 16 százalékkal 232 ezer forintra emelkedik a minimálbér, és 14 százalékkal 296 400 forintra a garantált bérminimum összege.



Mindez közvetlen és közvetett módon 1,5-2 millió munkavállaló bérének növekedéséhez járul hozzá - jelzi a miniszter.

MTI