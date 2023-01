Vegyes forintmozgás reggel

Petőfi költészetünknek világirodalmi mércével is jelentős képviselője, akinek a neve már a XIX. században túllépett határainkon, és műveit többen is lefordították. Nemcsak a nagy európai nyelvekre, hanem – bármilyen furcsának is tetszik – a nálunk sokáig kevéssé nyilvántartott portugálra is. Portugáliában a XIX. század végén hatalmas kultusza volt – közli Pál Ferenc professzor.