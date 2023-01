Az USA és Németország is a háború elnyújtását tervezi

2023. január 5. 23:14

Az Egyesült Államok és Németország is gyalogsági harcjárműveket szándékozik küldeni Ukrajnának - ismertette a Fehér Ház csütörtökön Joe Biden amerikai elnök és Olaf Scholz német kancellár telefonos egyeztetésének tartalmát.

A közlemény szerint a két vezető megerősítette feltétlen szolidaritását Ukrajna és az ukrán nép iránt Oroszország agressziójával szemben. Kifejezték határozott szándékukat arra, hogy továbbra is biztosítsák Ukrajnának a szükséges anyagi, humanitárius, katonai és diplomáciai segítséget. Ennek keretében az Egyesült Államok Bradley típusú gyalogsági harcjárműveket szándékozik küldeni.



A telefonbeszélgetés során Scholz kancellár arról tájékoztatta az amerikai elnököt, hogy Németország Marder gyalogsági harcjárművek küldését tervezi.



A két vezető arról is megállapodott, hogy a járművekhez szükséges képzést is biztosítják az ukrán hadsereg katonáinak.



Emellett hangsúlyozták, hogy a folytatódó orosz rakétatámadások nyomán mind az Egyesült Államok, mind Németország a légvédelemhez sürgetően szükséges eszközöket továbbra is biztosítani szándékozik Ukrajna számára.

MTI