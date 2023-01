Elfogták a keresztény temető tizenéves zsidó sírrongálóit

2023. január 6. 14:39

Elfogtak Izraelben két tizenéves zsidót, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a jeruzsálemi Cijón-hegyi protestáns temetőben megrongáltak több mint harminc sírt - jelentette pénteken rendőrségi beszámolók alapján a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.

Izrael központi részén él az a 14 és 18 éves zsidó fiatal, aki a nyomozás eredménye alapján Újév reggelén vandál módon megrongálta a temetőt.



A jeruzsálemi rendőrséghez kedden érkezett panasz a sírrongálásról, amit helyszíni vizsgálat követett. A nyomozók és a törvényszéki szakértők megállapították, hogy szándékos rongálás történt. Majd a nyomok és a biztonsági kamerák felvételei alapján azonosították, csütörtök este elfogták, őrizetbe vették, pénteken pedig a jeruzsálemi körzeti bíróságra szállították a gyanúsítottakat, hogy előzetes letartóztatásuk lehetőségét kérjék.



Doron Turgeman jeruzsálemi kerületi rendőrparancsnok csütörtökön találkozott III. Teofil görög pátriárkával és titkárával, és biztosította őket, hogy a rendőrség mindent elkövet a tettesek kézre kerítése és bíróság elé állítására érdekében.



A tönkretett sírok közt van a 19. századi anglikán misszionáriusnak, Jeruzsálem protestáns püspökének, Samuel Gobetnek a nyughelye is. Ebben a temetőben temettek el négy olyan magyar katonát is, aki az első világháborúban az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregével került a Szentföldre.



A kárt 100 ezer dollárra becsülik. Hasonló bűncselekményt követtek el 2013-ban is, amely miatt négy zsidó gyanúsítottat tartóztattak le.



MTI