Putyin: az egyház hozzájárul a társadalom egységéhez

2023. január 7. 10:44

Az orosz ortodox egyház és más keresztény felekezetek óriási mértékben és konstruktív módon járulnak hozzá a társadalom egységéhez, a történelmi emlékezet megőrzéséhez, a fiatalok neveléséhez és a család intézményének megerősítéséhez - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki az ortodox karácsony alkalmából üdvözletet intézett a hívőkhöz.

A Kreml honlapján megosztott üzenetében Putyin méltatta, hogy az egyházi szervezetek gondoskodnak a rászorulókról és támogatják az általa különleges katonai műveletnek nevezett, Ukrajna elleni agresszióban részt vevő katonákat. Szenteste Putyin a moszkvai Kremlben található Nagyboldogasszony-székesegyházban tartott liturgián vett részt.



Kirill, Moszkva és egész Oroszország pátriárkája felhívása nyomán Putyin péntek déltől szombat éjfélig tartó fegyvernyugvást hirdetett az ortodox karácsony alkalmából, amelynek betartására Kijevet is felhívta. A tűzszünetet azonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elutasította, az ukrán hadsereg pedig nem tartotta tiszteletben.



Vlagyimir Legojda, a moszkvai patriarchátus társadalmi és médiakapcsolatokért felelős zsinati osztályának vezetője a RIA Novosztyi hírügynökségnek nyilatkozva méltatta, hogy az orosz állam támogatásáról biztosította az Orosz Ortodox Egyház karácsonyi béketeremtő fellépését. Hozzátette, hogy a teljeskörű tűzszünet csak mindkét fél jóakarata esetén lehetséges.



Arról is szólt, hogy az orosz egyház erőfeszítéseket tesz a tábori lelkészek számának növeléséért a "különleges hadművelet" övezetében.



Kirill pátriárka a moszkvai Megváltó Krisztus-székesegyházban, a karácsonyi nagyvecsernye után megtartott prédikációjában arról beszélt, hogy az Ukrajnában zajló egyházszakadások kihívást jelentenek magára az egyházra és arra, hogy méltó módon végezhesse szolgálatát. Az orosz egyházfő imádkozásra hívta követőit a keleti szláv kereszténység de facto legfontosabb központjának tekintett kijevi barlangkolostor-együttes, a Pecserszka Lavra felső kolostorának két templomából kiszorított, korábban a patriarchátushoz tartozó Ukrán Ortodox Egyház (UPC) hívőiért és papjaiért.



A moszkvai patriarchátuson belül önigazgatással rendelkező Ukrán Ortodox Egyház (UPC MP) zsinatja májusban jelentette be, hogy olyan "kiegészítéseket és módosításokat vezetett az UPC kormányzási chartájában, amelyek teljes függetlenségét és autonómiáját tanúsítják". Az egyház azon vezetői, akik támogatták a zsinat döntéseit, a liturgia során nem tettek többé említést Kirill pátriárkáról.



A moszkvai patriarchátustól az orosz agresszió miatti elfordulása azonban nem mentette meg az UPC-t - a háború előtt legnépesebb ukrajnai felekezetet - attól, hogy az ukrán kormány megvonja tőle a szovjet időkben államosított Pecserszka Lavra bérleti jogát. A kijevi barlangkolostor Nagyboldogasszony székesegyházában az idei karácsonyelő szertartásait már az állami segédlettel egyesített, a konstantinápolyi pátriárkától 2019-ben autokefáliát kapott Ukrajna Ortodox Egyháza (PCU) tarthatta meg.



Az TASZSZ hírügynökség összefoglalója szerint az ukrajnai papság és a hívők jelentős része nem ért egyet az UPC vezetésének a moszkvai patriarchátus fennhatóságát megtagadó döntésével. A kijevi zsinatot követően az Orosz Ortodox Egyház zsinata határozatot fogadott el, amely szerint "a megfelelő időben meg kell vizsgálni", hogy az UPC döntései megfelelnek-e az ukrajnai egyháznak autonómiát biztosító néhai II. Alekszij pátriárkának az UPC státuszáról kiadott okiratának és az orosz ortodox egyház chartájának.

MTI