London ukrajnai háborús bűncselekmények kivizsgálását sietteti

2023. január 7. 20:35

Globális igazságügy-miniszteri értekezletet hívott össze a brit kormány az ukrajnai háborús bűncselekmények kivizsgálásának előmozdítására. A brit igazságügyi tárca szombati tájékoztatása szerint a nagyszabású rendezvényt márciusban tartják Londonban.

dreamstime.com

A minisztériumi bejelentés szerint az értekezlet célja a hágai Nemzetközi Büntetőbíróságnak (ICC) nyújtott pénzügyi és gyakorlati támogatás növelése, valamint az arra irányuló erőfeszítések összehangolása, hogy a törvényszéknek minden szükséges eszköze meglegyen a vizsgálatok elvégzéséhez és a felelősök elleni büntetőeljárásokhoz.



Dominic Raab brit igazságügy-miniszter, miniszterelnök-helyettes az értekezlet szombati bejelentéséhez fűzött nyilatkozatában hangsúlyozta: az Ukrajnában tevékenykedő orosz fegyveres erőknek tudniuk kell, hogy nem cselekedhetnek büntetlenül.

Raab – bbc



Raab szerint az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete után csaknem egy évvel a nemzetközi közösségnek a lehető legerőteljesebb támogatást kell nyújtania a hágai törvényszék számára, hogy a háborús bűnösöket felelősségre lehessen vonni "a szemünk láttára elkövetett atrocitásokért".



A brit kormány által összehívott nemzetközi miniszteri értekezlet meghirdetett céljai között szerepel az ICC-nek nyújtandó olyan gyakorlati támogatások megfontolása, mint a hadszíntéren elkövetett atrocitásokról szóló információk összegyűjtése és a bizonyítékok megosztása.



A szakminiszterek áttekintik azt is, hogy miként lehet az atrocitások elszenvedőit és szemtanúit segíteni tanúvallomásaik megtételében, úgy, hogy ne kelljen ismét átélniük a megrázkódtatásokat.



A brit igazságügy-minisztérium szombati tájékoztatása szerint a visszaszerzett ukrajnai területeken ügyészek bevonásával már folyik az atrocitások és a szexuális erőszakcselekmények bizonyítékainak gyűjtése.



A tárca közölte azt is, hogy a brit kormány képzési programot indított ukrán bíróknak, akik a háborús bűncselekmények ügyében induló majdani büntetőeljárásokat vezetik.



Ebben a programban jelenleg 30 bíró vesz részt.



Hasonló programot indít az idén a brit kormány ukrán ügyészek számára is. Ezt a képzést az angol-walesi legfőbb ügyészség (Crown Prosecution Service) szakértői irányítják.



London tavaly egymillió font (445 millió forint) értékű új brit finanszírozást jelentett be a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság számára, emellett felajánlotta, hogy a Scotland Yard háborús bűncselekmények kivizsgálására szakosodott ügyosztálya és a brit fegyveres erők hírszerzési anyagok összegyűjtésében jártas szakértői segítséget nyújtanak a bírói testületnek.



A brit kormány eddig hozzávetőleg 400 millió font (178 milliárd forint) gazdasági és humanitárius segélyt nyújtott Ukrajnának, és további 1,25 milliárd font értékű multilaterális hitelcsomag összeállítását tette lehetővé garanciavállalásokkal - áll a londoni igazságügy-minisztérium szombati tájékoztatásában.



Nagy-Britannia emellett tavaly 2,3 milliárd font értékben nyújtott katonai segítséget Kijevnek, és kötelezettséget vállalt arra, hogy az idén is fenntartja az Ukrajnának szóló katonai támogatás szintjét.

MTI