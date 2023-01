Potápi Árpád János: 2023-ban is folytatjuk a közös építkezést

A 2022-es év a nemzetpolitikában a cselekvő nemzet éve volt - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Facebook-oldalán szombaton megosztott videóban.

Potápi Árpád János úgy fogalmazott, hogy az esztendőt a közös cselekvés határozta meg: 2022 áprilisában a "nemzet újra együtt döntött a sorsáról".



Hozzátette, hogy az országgyűlési választásokon 318 083 külhoni magyar vett részt, akik majdnem 94 százalékban szavaztak a "megkezdett munka folytatására".



Az államtitkár megköszönve a külhoni magyarok támogatását, megjegyezte, hogy a járványhelyzet után kirobbant orosz-ukrán háborús konfliktus újabb kihívást jelent az egész magyar nemzet, de különösen a kárpátaljai magyarok számára.



"A magyarság - határon innen és túl - összefogva segíti a kárpátaljai magyar közösséget" - hangsúlyozta Potápi Árpád János.



Úgy folytatta, hogy a stratégiai céljaikat nem adják fel, és ebben a nehéz helyzetben is mindent megtesznek a 2010-ben megkezdett nemzetegyesítés folytatásáért: már 1 millió 150 ezer külhoni magyar vált magyar állampolgárrá, 5400 beruházást valósítottak meg külhonban, és továbbra is hozzájárulnak évente 300 ezer gyermek és fiatal anyanyelvi oktatásához. Továbbá biztosítják a külhoni magyar intézményrendszer folyamatos működését - sorolta az államtitkár.



"A kultúra, az ifjúság, az egyházak, a sport és a gazdaság területén is egységes Kárpát-medencei térben, egységes nemzetben gondolkodunk" - húzta alá Potápi Árpád János.



2023-ról azt mondta, hogy folytatni fogják a közös építkezést.



"Ahogy a Magyar Állandó Értekezlet zárónyilatkozatában is megfogalmaztuk: a magyar nemzet minden tagjának közös érdeke a mielőbbi béke" - mondta.



Bízunk abban, hogy a 2023-as esztendő elhozza a békét Európába - hangoztatta Potápi Árpád János.



MTI