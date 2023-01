Ancelotti a rossz védekezésben látja a vereség okát

2023. január 8. 15:19

Carlo Ancelotti, a Real Madrid labdarúgócsapatának olasz szakvezetője elsősorban csapata rossz védőmunkájának tudja be, hogy szombaton a spanyol bajnokság 16. fordulójában 2-1-re kikaptak a Villarreal vendégeként.

Ancelotti a klub honlapján kiemelte: kiegyenlített, küzdelmes mérkőzést játszottak, amelyen a hazaiak jobbak voltak náluk.



"Nem védekeztünk jól a térfelünkön, nem voltunk elég zártak, sok labdát hagytunk veszni a sorok között. Ellenfelünk viszont végig magas szinten teljesített, és túlságosan is átadtuk nekik az irányítást olyan szituációkban, amelyeket pedig általában jól megoldunk" - mondta.



Miközben csapata belga kapusa, Thibaut Courtois a játékvezetőt kritizálta a vendégek második gólját eredményező büntető megítélése miatt, addig Ancelotti diplomatikusan fogalmazott ezzel kapcsolatosan. Kiemelte: a játékvezető a vonatkozó szabály előírásainak megfelelően járt el, amikor a kezet ért labda miatt büntetőt adott. Hozzátette: a szabály az elmúlt években megváltozott, és bár a drukkereknek nem tetszik, a játékvezetőnek be kell fújnia a tizenegyest.



A Marca című spanyol lap ugyanakkor történelminek nevezte a találkozót, amelyen a Real Madrid 121 éves történetében először állt fel spanyol játékos nélkül a kezdőcsapatban. A madridiak kezdőjében a Villarreal ellen hét nemzet képviselője kapott helyet: három francia (Tchouaméni, Mendy, Benzema), két brazil (Vinicius, Militao), két német (Rüdiger, Kroos), egy horvát (Modric), egy belga (Courtois), egy osztrák (Alaba) és egy uruguayi (Valverde). Kiemelték: az már előfordult, hogy spanyol játékos nélkül fejeztek be mérkőzést, de olyan, hogy ne lett volna hazai születésű futballista a kezdőben, arra 4435 összecsapást követően először volt példa.

MTI