Nagy Márton: Novemberben is kitartott az ipar növekedése

Ha most vasárnap tartanák az EP-választásokat, a kormánypárt 56 százalékot szerezne és számos ellenzéki törpepárt kiesése miatt ez akár a mandátumok háromnegyedét is jelenthetné számára – derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából. A felmérésből az is látható, hogy az országos pártverseny állása lényegében változatlan 2022 ősze óta.