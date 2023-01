Áthelyeződhet a migránsútvonal Vas vármegyére

2023. január 9. 11:29

Nem fogja csökkenteni a magyar államhatárra nehezedő óriási migránsinváziót az, hogy január 1-jétől Horvátország védi kelet-délkelet felől az unió schengeni határát, jelentette ki a Magyar Nemzetnek Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója, aki szerint azonban a migránsok útvonala némileg módosulhat, és hazánkban Vas vármegyére nehezedhet egyre nagyobb nyomás.

Horvátországnak a schengeni egyezményhez való csatlakozásával Magyarország nem lélegezhet fel: a migránsok továbbra is tömegével várhatók a nyugat balkáni útvonalon. Tudható, hogy Horvátország nem emel műszaki határzárat sem a szerb, sem a boszniai zöldhatárain, Szlovénia új liberális-baloldali kormánya már korábban lebontotta a műszaki határzárat a horvát–szlovén határon, ám az út csak látszólag szabad arrafelé Ausztriába. Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója szerint a fenti lépések nem fogják számottevően elterelni a migránsokat, illetve az őket a nyugat-balkáni útvonalon szállító embercsempészeket a magyar határtól.

– Minden információ afelé mutat, hogy a jelenleg is tapasztalható migrációs nyomás továbbra is megmarad hazánk déli határain, és érezhetően nem is várható a csökkenése. Nap mint nap több száz illegális határátlépőt fognak el rendőreink és határvadászaink, tegyük hozzá, a polgárőrök hathatós segítségével. Az év első öt napjában kettőezernél is több migránst fogtak már el, és mivel iratok hiányában egyikük sem tudta igazolni személyazonosságát és azt, hogy honnan jött, a legtöbbjüket vissza is küldtük oda, ahol az országba szöktek – fejtette ki Horváth József, aki a migrációs nyomásra visszatérve kiemelte: a migránsok tömeges érkezésének annál inkább nincs vége, mivel Európa szívóereje egyre nagyobb. Várhatóan százezrek, sőt milliók indulhatnak útnak nyugat-európai országokat, elsősorban Németországot és Ausztriát megcélozva.

– Látni kell azt, hogy a Közel-Keleten, Észak-Afrikában vagy éppen Afganisztánban a társadalmi helyzet, a gazdasági helyzet folyamatosan tovább romlik. Akinek van még egy kis megtakarított pénze, vagy van olyan speciális szaktudása, amiről úgy gondolja, hogy a munkaerőpiacon Európában hasznosítani tudja – akár a szervezett bűnözői köröknél, mint a Szerbiában minap elfogott afgán különleges katonák, akár más területen –, az útra kel – részletezte Horváth József a migrációs szándékot. A biztonságpolitikai tanácsadó az afganisztáni migráns tömegek veszélyeire figyelmeztetett szombati lapunk hasábjain, kiemelten a migránsok között érkező NATO-, illetve amerikai kiképzésen átesett speciális katonákat, akik harcban edzettek és vélhetően Nyugat-Európában akarják „kamatoztatni a tudásukat”.

