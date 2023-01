15 millió euróba kerülhet a magyar válogatott balhátvédje

2023. január 9. 13:20

Három angol csapat is érdeklődik a szerbiai születésű, de a magyar válogatottban játszó Kerkez Milos után. 15 millió euró lehet az ára. Az NB1.hu ír arról, hogy a Hollandiában játszó Kerkez Milos három angol csapat érdeklődését is felkelthette. Allítólag a Bournemouth, a Leeds United és a Leicester City is szerződtetné a 19 éves balhátvédet.

A thehardtackle.com alapján most azt is megemlítik, hogy ezek közül a Leeds United érdeklődése a legerősebb. A szigetországi klub már januárban nyélbe akarja ütni az üzletet. A cikkből kiderül, hogy a 4-szeres magyar válogatott futballista csapata, az Alkmaar 15 millió fontért engedné el a kulcsemberét. A Leeds United jelenleg a 14. helyen áll az angol élvonalban. A gárda a mostani szezonban már 31 gólt kapott a PL-ben, vagyis a hátsó alakzatra ráférne az erősítés. Jelenleg a legértékesebb magyar labdarúgó Szoboszlai Dominik. A transfermakt.com adatai szerint 35 millió euro az értéke a magyar támadó középpályásnak, aki jelenleg a Lipcse labdarúgója.

MTI