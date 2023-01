Puccskísérletre készülhettek a brazil tüntetők

2023. január 9. 13:41

Brazíliában százakat tartóztattak le, felfüggesztették hivatalából 90 napra a fővárosi térség, Brasília kormányzóját, valamint elrendelték a közösségi média tüntetéseket támogató tartalmainak törlését, miután vasárnap Jair Bolsonaro korábbi elnök híveinek százai dúlták fel a kongresszus, az elnöki hivatal és a legfelsőbb bíróság épületét. A brazil hatóságok elkezdték a nyomozást a demokrácia négy évtizeddel ezelőtti helyreállítása óta történt legsúlyosabb államellenes támadás ügyében.

Vasárnap késő este Luiz Inácio Lula da Silva elnök visszatért a fővárosba és megígérte, hogy bíróság elé állíttatja a zavargások vezetőit. üntetők ezrei törtek be vasárnap a kongresszus, a legfelsőbb bíróság és az elnöki palota épületébe, ablakokat törtek be, bútorokat rongáltak meg, ellopták az ország 1988-as alkotmányának eredeti példányát. Fegyvereket is szerezek az elnöki biztonsági hivatalból. A január 1-jén hivatalba lépett baloldali Lula szerint Bolsonaro korábbi elnök híve, a főváros kormányzója, Ibaneis Rocha rendőrsége nem állította meg a támadók előrenyomulását. Rocha videóüzenetben kért bocsánatot Lulától, a középületek megrongálásáért felelős tüntetőket valódi vandáloknak és igazi terroristáknak nevezte.

Lula elrendelte a szövetségi közbiztonsági erők brasíliai bevetését, és példás büntetést ígért a fasiszta támadás vezetőinek. A tüntetés célja szerinte katonai puccs előkészítése volt, amely visszahelyezhetné a korábbi elnököt a hatalomba. Az akkor még Sao Paolo államban tartózkodó Lula újságíróknak azt mondta, „meg fogják találni és megbüntetik a tetteseket”. Az elnök szerint Bolsonaro a felelős, mert választási csalásról szóló alaptalan vádjaival fellázította támogatóit. A volt elnök 48 órával hivatali ideje lejárta előtt Floridába repült, onnan utasította vissza a vádakat.

A Twitteren azt írta, a békés tiltakozások demokratikusak voltak, de a kormányzati épületek lerohanása átlépte a határt. A rendőrség vasárnap három óra alatt visszafoglalta az épületeket, könnygázzal feloszlatta a tömeget. Falvio Dino igazságügyi miniszter szerint 200, Rocha kormányzó szerint 400 embert tartóztattak le. Dino elmondta, a nyomozással azt akarják feltárni, ki finanszírozta a több száz buszt, amelyekkel Bolsonaro híveit a fővárosba szállították. Azt is vizsgálják, miért nem készült fel biztonsági intézkedésekkel a kormányzó a közösségi médiában napok óta tervezett demonstrációkra. A szervezkedő csoportok tagjai a dél-amerikai ország több városában gyülekezőhelyeket jelöltek ki, ahonnan bérelt buszokkal készültek a fővárosba menni azzal a szándékkal, hogy elfoglalják a középületeket.

A rohamrendőrség csak órákkal a tüntetések kezdete után ért a helyszínre. A pusztítás a középületekben reakciók lavináját indította el. Emmanuel Macron francia elnök biztosította Lulát, hogy számíthat Franciaország támogatására. Joe Biden amerikai elnök felháborítónak nevezte a tüntetők által elkövetett erőszakot. Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök pedig elítélte a brazil konzervatívok „puccskísérletét”.

MTI