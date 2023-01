A sarkköri hideg ellenére sem csillapodik a háború

2023. január 9. 16:31

Egy héttel azután, hogy Ukrajna azt állította, hatszáz orosz katonával végzett Donyeck megyében, most Moszkva állítja, hatszáz ukrán katona halt meg egy vasárnapi légicsapásban. Kijev azonban tagadja, hogy bárki életét vesztette volna. Bahmutnál ezalatt folytatódnak a harcok. Washington szerint egy sóbánya miatt összpontosulnak ott az összecsapások. Időközben a kemény tél is megérkezett a frontra, mínusz 20 fok van a Donbaszban – hangzott el az M1 Híradójában. Vasárnap jelentette be az orosz védelmi minisztérium szóvivője, hogy megtorló csapást mértek az ukrán hadsereg egy Donyeck megyei laktanyájára. A légicsapásokban több százan vesztették életüket.

„Hétszázan voltak a laktanya 28-as számú épületben, és mintegy hatszázan a 47-es számúban. Az átfogó rakétatámadás következtében több mint hatszáz ukrán katona halt meg” – mondta Igor Konasenkov, és hozzátette, a mostani légicsapás válasz volt a donyecki Makijivka ellen, újév napján elkövetett ukrán rakétatámadásra, amelyben legkevesebb hatvan, Kijev szerint hatszáz orosz katona vesztette életét. A vasárnapi támadás állítólagos helyszínén, a kramatorszki barakkoknál azonban azt állítják, nem tudnak halottakról. Egy régi épület mellett kráterek tátongnak, ám maga az épület áll, sőt, úgy tűnik, már jó ideje lakatlan lehetett.

„Igen volt egy robbanás, majd egy másik, az ablakok megremegtek. Ilyen egy átlagos napunk” – mondta egy férfi. „Igen, éjfél körül volt a becsapódás, de ezenkívül nincs nagyon miről beszélni. Én ott lakom abban az épületben, és bár az ablakok betörtek, mindenki él és virul” – mondta egy idős nő. Ezalatt heves harcok dúltak a szomszédos Bahmut közelében: az orosz tarackok folyamatos tűz alatt tartják az ukrán harcállásokat. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, csapataik tartják pozícióikat. „A helyzet a fronton nem változott jelentősen az év első hetében. Minden orosz próbálkozás ellenére Bahmut tartja magát, és bár maga a város elpusztult a légicsapásokban, katonáink minden, az elfoglalására indított orosz offenzívát sikeresen visszavertek” – mondta az elnök.

MTI