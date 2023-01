20 ezer év után megfejtették a barlangrajzok rejtélyét

2023. január 9. 16:34

A szakértőket már hosszú ideje foglalkoztatják a barlangrajzokon lévő, titokzatos jelek, amikről most egy átlagember rántotta le a leplet – írja a promotions.hu. Az ősemberek élete rengeteg szakembert foglalkoztat, hiszen nagyon sokat tanulhatunk az elődeinktől, és persze az sem árt, ha tudjuk, hogy pontosan milyen fejlődési utat járt be az emberiség. Máig rengeteg titok van azzal kapcsolatban, hogyan is teltek az ősemberek hétköznapjai, milyen is volt számukra az élet – számtalan szakértő a barlangrajzok felé fordul, hogy válaszokra leljen. A barlangrajzok mindig izgalmas felfedezésnek számítanak, és persze nemcsak művészi értéket képviselnek, hanem a grafikáknak köszönhetően azt is láthatjuk, hogy nagyjából milyen állatok voltak annak idején a környéken. Néhol egészen furcsa jelek is szerepelnek a 20 ezer éve felfestett/felkarcolt jószágok mellett, amikre egyelőre nem találtak magyarázatot a tudósok – de úgy tűnik, hogy most egy átlagember megfejtette a rejtélyt.

Mint írják, a bútorrestaurátorként dolgozó Ben Bacon érdekes elmélettel fordult a kutatókhoz, ugyanis rájött, hogy a jelek egy naptárt képeznek, és azt mutatják, hogy az adott állatoknak mikor van a párzási, ellési időszakuk holdhónap szerint – vagyis az ősemberek a közhiedelemmel ellentétben annyira okosak voltak, hogy még ezekre a dolgokra is figyeltek, és feljegyezték az adatokat.

Ez egészen új megvilágításba helyezi az ősemberek képességeit, ráadásul egy kicsit a modern szakemberek számára is bizonyos szinten arcon csapás lehet, hogy ilyen sok idő elteltével nem ők, hanem egy átlagos ember jött rá a rejtély megoldására.

MH