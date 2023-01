Fontos orosz vasútvonalat romboltak le luhanszki partizánok

2023. január 9. 16:35

Az ukrán hadsereg is számos létfontosságú sikert ért el az oroszok ellen, azonban nagy segítségükre van, hogy a civil egységek is beálltak mellettük harcolni – köztük partizánok is, akik fontos akciókkal gyengítik az oroszokat. A Luhanszk megyei Sasztyia városa környékén is történt egy ilyen akció, ahol a partizánok elpusztítottak egy vasútvonalat, amelyet az oroszok utánpótlás, köztük lőszer és katonai felszerelés szállítására használtak – írja a liner az Ukrinformra hivatkozva. Szerhij Hajdaj, Luhanszk megye kormányzója erősítette meg ezt a hírt, hozzátéve: A partizánok improvizált robbanószert használtak, hogy a Luhanszk és Lantratyivk közötti vasútvonal fontos szakaszát felrobbantsák.

Hajdaj megerősítette, hogy már korábban is ismert volt, hogy az oroszok a vasútvonalat fontos logisztikai eszköznek tekintik, ahol katonai felszereléseket, lőszereket és katonákat is szállítottak, másik irányba pedig gabonát szállítottak el a szakadár megyéből. Luhanszk megyében jelenleg nagyon heves harcok zajlanak az oroszok, az általuk irányított szakadárok és az ukrán hadsereg között. Cikkünk írásának pillanatában Kreminna a gócpont, amely a Donyeck megyei Bahmut elleni orosz ostrom miatt fontos.

Annak ellenére, hogy Oroszország is számos olyan nemzetközi egyezményt aláírt, amelyben Ukrajna területi integritását elismeri, ezeket mind megszegték azzal, hogy inváziót indított Ukrajna ellen és megkezdték Donyeck és Luhanszk bekebelezését. Mint írják, Vlagyimir Putyin igazán sosem mondta el a lényegét annak, hogy miért kellett inváziót indítani, amelynek van egy erősen népirtó eleme is – az ukránokat tömegesen deportálják a megszállt területekről, mint ahogyan a nácik tették annak idején.

MTI