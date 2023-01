Kaliforniában újabb több tízezer embert telepítettek ki az áradások miatt

2023. január 10. 00:01

Kaliforniában újabb több tízember ember lakóhelyén rendeltek el kötelező kitelepítést földcsuszamlások és áradások veszélye miatt, utakat kellet lezárni és otthonok tízezreiben nincs áram.

A Los Angeles mellett fekvő, tengerparthoz közeli Montecito teljes közösségére és a környező völgyekben kitelepítést rendeltek el. A településen pontosan öt évvel ezelőtt sárlavina és földcsuszamlás ölt meg 23 embert, továbbá mintegy 100 lakóház semmisült meg.



Santa Barbara megye rendőri vezetője közölte, hogy mintegy 10 ezer embert érint a döntés, amit a folytatódó esőzésekkel és patakok növekvő vízszintjével indokolt, valamint azzal, hogy egyre több utat borít víz.



Északabbra San Francisco közelében Santa Cruz megyében 32 ezer embernek kellett elhagynia otthonát hétfőn, szintén az esők következtében kiöntött vízfolyások miatt. Az autóútra omlott törmelék miatt a régiót San Franciscoval összekötő hegyi utat lezárták.



Kalifornia állam fővárosa Sacramento közelében Wilton városban a korábbi esők nyomán kialakult árvíz miatt már korábban kötelező kitelepítést rendeltek el.



A kitelepítési rendeletek mellett, Gavin Newsom kormányzó a hétfőre várt újabb viharzóna előtti tájékoztatóján arra kérte az embereket, hogy aki teheti maradjon otthonában.



A szélviharok miatt százezreknél szünetelt az áramszolgáltatás a hétvégén és hétfőn is több tízezer lakás volt áram nélkül, a viharok miatt sok iskola is zárva maradt.



A kormányzó kérésére Joe Biden elnök még vasárnap este veszélyhelyzetet hirdetett ki Kalifornia államban, ami szövetségi pénzügyi forrásokat tesz elérhetővé az állam hatóságai számára a védekezéshez és károk elhárításához.



Gavin Newsom kormányzó közölte, az elmúlt tíz napban a viharok tizenkét halálos áldozatot követeltek Kaliforniában.



A kormányzó saját hatáskörben már múlt szerdán vészhelyzetet hirdetett és az állami katasztrófa-elhárítás egységeit is a legmagasabb készültségbe helyezte. A meteorológusok az elmúlt évek legkomolyabb viharáról beszélnek.



San Francisco körzetében a hétvégi összesítés alapján az elmúlt két hétben több, mint 250 milliméter eső esett, és megdőlt a napi csapadékrekord is. Az állam hegyvidéki keleti részén, a Sierra Nevada hegységben rég nem látott mennyiségű hó hullott, a Keleti-Sierrában december 26-a óta már három métert meghaladó hó esett.



Állami tisztségviselők még múlt kedden arról számoltak be, hogy a Sierra Nevada hegységben lehullott hó vastagsága rendkívül kedvező, az év elején szokásos átlagos mennyiség 174 százaléka borítja a hegységet.



Kalifornia állam éves vízszükségletének mintegy harmadát biztosítja a hegységben telente lehulló hó. Kalifornia évek óta súlyos szárazsággal küzd, amelyet a mostani esős időszak némileg mérsékel, de a meteorológusok arra is felhívták a figyelmet, hogy teljesen nem szünteti meg.



Marthy Ralph, a Nyugati Időjárási Központ (Center for Western Weather) igazgatója úgy nyilatkozott, hogy a rég nem látott esőzéseket "atmoszférikus folyók" sorozata okozza, ami légkörben kialakult nagy nedvesség-tartalmú légtömeg.

MTI