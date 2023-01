A római kormány a migráció leállításán dolgozik

2023. január 10. 15:41

Az olaszországi partokra a Földközi-tengeren keresztül érkező migráció leállítását tűzte ki célul Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter, aki a szicíliai Agrigentóban nyilatkozott kedden.

A belügyminisztérium legutóbbi adatai szerint január elseje óta már több mint háromezer-hétszázan kötöttek ki, kivétel nélkül a déli Lampedusa, Szicília, valamint a szomszédos Calabria partjain.



A tavaly az ugyanezen időszakban érkezők száma nem érte el a négyszázat, míg 2022-ben több mint 104 ezren jöttek. Az utóbbi hónapokban fokozatosan emelkedett az érkezések száma. A minisztert Lampedusa és Agrigento polgármestere invitálta helyszíni látogatásra, mivel az érkezők többsége náluk ér partot.



Filippo Mannino lampedusai polgármester kijelentette, a sziget nem lehet Európa legelső határátlépője.



Matteo Piantedosi elmondta, a tengeri átkeléseknek kedvez az enyhe időjárás, másrészt az emberkereskedők felgyorsították az indulásokat attól tartva, hogy a jobboldali római kormány migrációs intézkedései akadályozhatják munkájukat.



"A cél az indulások leállítása" - jelentette ki a tárcavezető. Közölte, hogy Róma újraindította az egyeztetést azokkal az országokkal, ahonnan a legtöbben kelnek útra; folyamatos kapcsolatban áll tunéziai kollegájával, január 16-án pedig Törökországban tárgyal a líbiai helyzetről. Megjegyezte, hogy a líbiai felekkel is igyekeznek együttműködni.



A baloldali pártok bírálataira, miszerint az utóbbi hetekben a belügyminisztérium kizárólag ellenzéki polgármesterek vezette városok kikötőibe irányítja a civil szervezetek hajóit, Matteo Piantedosi azt hangoztatta, hogy a tárca egyenlő szétosztásra törekszik a déli régiók túlterheltségének elkerülésére. "Szicília és Calabria nem válhat európai menekülttáborrá" - jelentette ki.



A déli partoktól távolabbi kikötők kijelölése ellen a civil szervezetek is tiltakoztak. Az Ocean Viking kedd este, az Orvosok határok nélkül Geo Barents nevű hajója szerdán érkezik meg az adriai Anconába fedélzetükön több mint száz emberrel.



Mindkét hajó közelebbi érkezési pontot kért, de ezt a hatóságok megtagadták. A belügyminiszter szerint olyan méretű és felszereltségű hajókról van szó, melyek heteken át a tengeren tartózkodnak, ezért nem jelenthet számukra nehézséget a néhány nappal hosszabb út a dél-olasz partoktól távolabbi kikötőig.



Antonio Tajani olasz külügyminiszter közösségi oldalán jelentette be, hogy telefonon beszélt tunéziai kollegájával, Oszman Dzserandival, akitől erős elkötelezettséget kért az illegális indulásokkal szemben, valamint a kitoloncoltak hazaszállításának elősegítését.



"Hamarosan Tunéziában leszek, az olasz kormány a migrációs válság megoldásán dolgozik" - írta Tajani. Hozzátette, Giorgia Meloni kormányfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfői római találkozóján előrelépés történt a közös európai fellépés érdekében.



MTI