Enyhe megbetegedést okoznak a legújabb vírusvariánsok

2023. január 10. 21:12

A koronavírus Magyarországon jelen lévő alvariánsai nem adnak okot aggodalomra - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa az M1 aktuális csatorna Ma este című műsorában kedden.

Szlávik János szerint a legújabb variánsok - még ha sokkal jobban terjednek is a korábbiaknál - enyhébb megbetegedéseket okoznak. Ettől függetlenül bármikor kialakulhatnak új variánsok, ám ennek egyelőre nincs jele.



A koronavírus legújabb, kraken elnevezésű variánsának európai terjedése kapcsán a főorvos megjegyezte: nem zárható ki, hogy ez a mutáció már jelen van Magyarországon is, de nem vált uralkodóvá. Hozzátette, ahol külföldön megjelent ez a variáns, ott sem jellemző, hogy sokan kerülnek miatta kórházba, mert a betegség tünetei fejfájás, torokfájás, felső légúti tünetek, esetenként hasmenés, viszonylag enyhék.



Szlávik János hangsúlyozta: a Magyarországon jelen lévő vírusvariánsok esetében három oltás hatékonyan meg tudja akadályozni a betegség súlyos lefolyását és a kórházba kerülést.



A főorvos emlékeztetett arra, hogy amikor három évvel ezelőtt megjelent a világon a veszélyes és ismeretlen koronavírus, akkor semmilyen eszköz nem volt ellene, csak a második évben jelent meg a védőoltás, ami védettséget nyújt a betegség súlyos lefolyása ellen. Mostanra viszont már bőven van védőoltás, vannak vírusterápiák, antitest terápiák, ráadásul olyan irányba változik a vírus, hogy ezekre egyáltalán nem biztos, hogy szükség van - fogalmazott, hozzátéve: a Dél-pesti Centrumkórházban is jó ideje csökken a koronavírus miatt bekerülők száma.



Az utóbbi fél-egy évben jellemzően csak a nagyon súlyos alapbetegségben szenvedők, például daganatellenes terápiákban, vesepótló kezelésben részesülők kerültek kórházba Covid miatt. Szlávik János kitért arra is, hogy akik felvettek három oltást, azoknál a vírus újabb variánsai kevésbé okoznak posztcovid tüneteket.



Az influenzavírus terjedéséről a szakember elmondta, arra lehet számítani, hogy a következő hónapokban felerősödik az influenza aktivitása. Mindenképp javasolja az öt év alatti gyermekek, a hatvan év felettiek, a várandósok és a krónikus betegek az influenza elleni védőoltását, ami jó védettséget ad, megakadályozza a szövődményeket és a kórházba kerülést.

MTI