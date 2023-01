Varga Mihály: csütörtöktől érkeznek a 15 százalékkal emelt nyugdíjak

2023. január 11. 09:11

Csütörtöktől érkeznek a 15 százalékkal emelt nyugdíjak - hívta fel a figyelmet Varga Mihály pénzügyminiszter szerdai Facebook-bejegyzésében.

Kiemelte: az idei nyugdíjkifizetések összege meghaladja a 6150 milliárd forintot.



"Jövő hónapban az emelt nyugdíj mellett 13. havi nyugdíjat is fizetünk" - mondta. Hozzátette: ez azt jelenti, hogy a nyugdíjasok átlagosan 416 ezer forintot kapnak februárban.



A miniszter arra is rámutatott, hogy 2010 óta a nyugdíjak összegét kétszeresére növelték, vásárlóerejük 20 százalékkal javult.



"Azon dolgozunk, hogy a szankciós válságban is megőrizzük a nyugdíjak értékét" - zárta bejegyzését Varga Mihály.

MTI