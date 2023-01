Fidesz: Gyurcsány pártja inkább a dollárbaloldalról beszéljen végre!

2023. január 11. 16:47

Gyurcsány pártja inkább a dollárbaloldalról beszéljen végre - reagált a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség a Demokratikus Koalíció (DK) európai parlamenti képviselőjének szerdai nyilatkozatára.

Rónai Sándor online sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a DK hűtlen kezelés gyanújával büntetőfeljelentést tesz, mert "immár egyértelműen bizonyítható, hogy kizárólag Orbán Viktor kormánya miatt nem jut hozzá Magyarország az európai uniós pénzekhez".



A nagyobbik kormánypárt az MTI-hez eljuttatott közleményében úgy fogalmazott: "eddig is csak a korrupt magyar és brüsszeli baloldal akadályozta, hogy Magyarország megkapja a hazánknak járó uniós forrásokat".



"A baloldal Brüsszelben és itthon is úszik a korrupcióban, úgyhogy Gyurcsány pártja inkább a dollárbaloldalról beszéljen végre és arról, hogy miért gurultak a DK-s cégekhez is a dollárok" - írta a Fidesz.



MTI