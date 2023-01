Lemondott Szabó János hódmezővásárhelyi alpolgármester

2023. január 11. 18:16

Lemondott posztjáról Szabó János hódmezővásárhelyi alpolgármester, aki mintegy másfél éven át közgyűlésen kívüli tagként látta el feladatát.

A politikus azt írta közösségi oldalán, hogy január 20-i hatállyal mond le posztjáról. Úgy fogalmazott, ezzel a lépéssel közéleti tevékenységétől is búcsút vesz.



Szabó János leszögezte, nem volt és most sincs semmilyen konfliktusa Márki-Zay Péter (MMM-Tiszta Vásárhelyért Egyesület) polgármesterrel.



A politikust a hódmezővásárhelyi közgyűlés 2021. június 22-én választotta alpolgármesterré. Ezt megelőzően tanácsadóként segítette a város működését, részt vett az ingyenes buszjáratok elindításában is. Alpolgármesterként elsősorban a város fejlesztéséhez, működtetéséhez kapcsolódó feladatokat látott el.

MTI