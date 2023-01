Brit képviselő a holokauszthoz hasonlította a koronavírus elleni oltást

2023. január 11. 19:54

Felfüggesztették szerdán a kormányzó brit Konzervatív Párt egyik alsóházi képviselőjének frakciótagságát, miután párhuzamot vont a koronavírus elleni nagy-britanniai oltási kampány és a holokauszt között.

Bridgen – The Mirror

Andrew Bridgen, aki 2010 óta képviseli a londoni parlamentben a közép-angliai Leicestershire megye egyik választókörzetét, a Twitteren tette közzé botrányt kavaró bejegyzését.



Bridgen annak idején többször is bírálta a konzervatív kormány által a koronavírus-járvány megfékezésére bevezetett korlátozásokat és zárlatokat, a 2020 végén megindult nagy-britanniai oltási kampányról azonban eleinte dicsérően szólt, és minden alkalommal Twitter-bejegyzésekben számolt be arról, hogy megkapta az esedékes oltási adagokat.



Néhány hete azonban összeesküvéselméleteket kezdett terjeszteni arról, hogy a koronavírus elleni oltásoknak sok halálos áldozatuk van, és a kormány ezeket a haláleseteket eltitkolja.



Beszámolt a súlyos mellékhatások igen ritkán előforduló tényleges eseteiről is, de olyan félrevezető kiegészítésekkel, amelyek azt sugallták, hogy ilyen esetekből több történik, mint amennyit a vizsgálatok kimutatnak.



Az egyik legutóbbi bejegyzésében viszont már egy olyan idézet szerepel, amely szerint a koronavírus elleni oltási kampány az emberiesség elleni legsúlyosabb bűncselekmény a holokauszt óta. Bridgen szerint ezt egy kórházi kardiológus főorvos mondta neki.



Rishi Sunak miniszterelnök az alsóház szerdai ülésnapján teljesen elfogadhatatlannak nevezte a képviselő e megnyilvánulását.



Simon Hart, a frakciófegyelemért felelős kabinettag (Chief Whip) bejelentette, hogy vizsgálatot indított az ügyben, és ennek idejére felfüggesztette Bridgen tagságát az alsóházi konzervatív pártcsoportban.

Hart – gov.uk



Ez azt jelenti, hogy Andrew Bridgen egyelőre csak független képviselőként vehet részt a parlamenti munkában.



Hart nyilatkozata szerint Nagy-Britanniának minden oka megvan arra, hogy nagyon büszke legyen az oltási program eredményeire.



Hozzátette: a vakcinák kínálják a legjobb védelmet a koronavírus okozta Covid-19 betegség ellen, az álinformációk ugyanakkor emberéletekbe kerülnek.



A brit egészségügyi minisztérium legfrissebb statisztikája szerint Angliában, ahol az Egyesült Királyság népességének 90 százaléka él, eddig 144,3 milliót adtak be a koronavírus elleni vakcina első, második, harmadik és negyedik - emlékeztető - dózisából. Az 50 év feletti angol lakosság csaknem kétharmada mind a négy oltási adagot megkapta.



MTI