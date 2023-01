Kleinheisler a Panathinaikoszban folytatja pályafutását

2023. január 12. 20:04

Kleinheisler László a Panathinaikosz labdarúgócsapatában folytatja pályafutását.

A görög klub csütörtökön a honlapján jelentette be a magyar válogatott középpályás érkezését, akivel 2026 nyaráig szóló megállapodást kötött.



Magyarországon a Puskás Akadémia FC, a Videoton és a Ferencváros csapatában futballozó Kleinheisler külföldön Németországban

(Werder Bremen, Darmstadt), Kazahsztánban (FC Asztana) és legutóbb Horvátországban (NK Osijek) szerepelt, az eszékieknél 2019 február közepe óta játszott.



A 44-szeres válogatott játékos új csapata vezeti a görög bajnokságot, 17 mérkőzésen 42 pontot szerzett, és négy ponttal áll a második helyezett AEK Athén előtt.



A 28 éves játékos ügynöke, Filipovics Vladan az M1 aktuális csatornának azt mondta: a futballistának több kérője is volt, Horvátországon belülről és Európából is, és olyan csapathoz akart szerződni, amelynek esélye van bajnoki címet nyerni, s a nemzetközi porondon szerepelni. A menedzser a futballistáért fizetett átigazolási összegről nem kívánt nyilatkozni.



Ahogy fogalmazott: Kleinheisler szeretne jó teljesítményt nyújtani új klubjában és a válogatottban is, nem érzik úgy, hogy ez lenne az "utolsó nagy dobása", ha lehetőség adódik rá, a jövőben szeretne még "egy következő lépést tenni felfelé".



MTI