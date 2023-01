Ront az EU megítélésén a brüsszeli kettős mérce

2023. január 13. 19:54

A kettős mércét alkalmazó brüsszeli magatartás Magyarországgal szemben jelentősen ront az EU magyarországi megítélésén, a Medián felmérése szerint például rövid idő alatt 10 százalékponttal esett vissza az uniós tagság támogatása a magyarok körében – közölte Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szokásos heti videóelemzésében, ami az intézet Facebook-oldalán jelent meg pénteken.

Deák Dániel politológus – MH

Deák Dániel emlékeztetett: a héten robbant a bomba, hogy az Erasmus egyetemi ösztöndíjprogramok kapcsán az Európai Bizottság ismét visszatart forrásokat, s láthattuk erre a kormányzati választ is. A vezető elemző arról beszélt, hogy ennek milyen politikai hatása van, illetve miről is van szó. Miért nem akarja az Erasmus-ösztöndíjakat finanszírozni az Európai Bizottság, és most miért éppen az egyetemeket sújtja ez a típusú brüsszeli szankció.

A vezető elemző rámutatott a brüsszeli bürokrácia kifogására, miszerint politikusok ülnek egyes egyetemeket vezető kuratóriumokban. Ez is a sokat emlegetett kettős mérce, mivel nyugat-európai egyetemek esetében is gyakorlat, hogy a vezető testületükben politikusok foglalnak helyet. Ráadásul korábban az Európai Bizottság elvárása szerint módosította a magyar kormány a vonatkozó jogszabályokat, amelyeket előzetesen Brüsszel jóvá is hagyott. A magyar kormány ráadásul azt is jelezte: szigorúbb szabályokra is hajlandó, ha ezt kérnék. Ennek tükrében - ha nem sikerülne megállapodni az ügyben - a magyar kormány azt is jelezte, hogy az Európai Bírósághoz fordul, hiszen nem lehet Magyarországon megtiltani azt, ami más európai országban bevett gyakorlat.

Az Erasmus történet tehát jó példa arra, de már korábban is volt számos hasonló felvetés, hogy Brüsszel kettős mércét alkalmaz Magyarországgal szemben. Olyan dolgokat kifogásol a magyar intézményrendszer működésével kapcsolatban, ami más országban gyakorlat. Ezzel arról próbálják elterelni a figyelmet, hogy mi a valódi problémájuk Magyarországgal. Mert nem az, hogy mondjuk Miskolcon ki ül egy egyetemi kuratóriumban.

Az igazi probléma Magyarországgal Brüsszelben az, hogy Magyarország nem támogatja a szankciókat, hogy Magyarország bevezette a gyermekvédelmi törvényt és hogy Magyarország szigorúan fellép az illegális bevándorlással szemben. A dollármédia korábban hiába tagadta ezt, ma már a balliberális sajtóban is nyíltan beszélnek erről - hívta fel a figyelmet Deák Dániel.

magyarhirlap.hu