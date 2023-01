Több mint 4500 határsértőt fogtak el a magyar határon az idén

2023. január 14. 20:23

A legfrissebb adatok szerint több mint 4500 határsértőt fogtak el és csaknem 40 embercsempész ellen indítottak büntető eljárást a magyar hatóságok idén - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában.

Bakondi György jelezte: az év első napjaiban folytatódott a tavalyi tendencia, a migrációs nyomás továbbra is jelentős.



A főtanácsadó rámutatott, hogy az Európába vezető migrációs útvonalak közül változatlanul a balkáni a legzsúfoltabb, de a spanyol és az olasz irány is aktív.



Felhívta a figyelmet arra, hogy tavaly sok változást tapasztaltak: a magyar határt illegálisan átlépni szándékozók szinte kizárólag fiatal férfiak, jellemzővé vált a csoportos elkövetés, kizárólag embercsempészek "szolgáltatásait" veszik igénybe és nagyon gyakoriak az erőszakos cselekmények. Változásként említette azt is, hogy egyre több afgán, iráni, indiai, pakisztáni állampolgár érkezik, míg korábban inkább az arab világból jöttek migránsok.



Bakondi György emlékeztetett, hogy a migrációs nyomás erősödése miatt döntött a kormány tavaly arról, hogy állandó határőrizeti rendszerre van szükség, a rendőri erőkkel közösen határőrizeti szolgálatot teljesítő határvadászok száma már meghaladja az ezret.



A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a csütörtöki budapesti rendőrgyilkosságra kitérve kiemelte: a rendőri szolgálat az országban bárhol kockázatot jelent, a rendőröknek kell szembeszállni azokkal a jogsértőkkel, akik elől az emberek inkább elhúzódnak. A csütörtökihez hasonló súlyos bűncselekmények azonban nagyon ritkán fordulnak elő Magyarországon - tette hozzá.



A határon is kockázatot vállalnak a rendőrök, de mindent megtesznek annak érdekében, hogy a magyar jogszabályokat érvényesítsék, és megakadályozzák, hogy ellenőrizetlenül, illegálisan, ismeretlen személyazonossággal és ismeretlen célból bejussanak emberek Magyarországra, közbiztonsági, illetve nemzetbiztonsági kockázatot jelentve a magyar embereknek - fogalmazott Bakondi György.



MTI