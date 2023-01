A szétverés szándéka Mezei elítélése mögött

2023. január 14. 23:41

Politikai közösségére mért súlyos csapásként tekint az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) elnöke, Mezei János elítélésére, melynek hátterében az erdélyi magyar nemzeti oldal szétverésének szándékát látja a párt.

Az EMSZ országos elnöksége, középen Mezei János pártelnök • Kép: Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ)

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) fúziója révén létrejött alakulat országos elnöksége közleményben reagált arra, hogy pénteken kihirdetett ítéletében zsarolásért elmarasztalta Mezei Jánost a Marosvásárhelyi Táblabíróság. A másodfokú, jogerős ítéletben Gyergyószentmiklós volt polgármesterét három év börtönbüntetésre ítélték, amelynek végrehajtását négy évre felfüggesztették és öt évre a közügyektől is eltiltották. Az EMSZ vezetősége szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében megdöbbenéssel veszi tudomásul a nyolc éve húzódó ügyben hozott ítéletet.

„Figyelembe véve, hogy az EMSZ elnökét a jogállamiságot megcsúfoló eljárás során két különböző bíró is felmentette az ellene hozott, koholt vádak alól, joggal merül fel a gyanú az ítélet politikai indíttatásával kapcsolatban” – állapítja meg a párt országos elnöksége. Kiemelik, hogy Mezei Jánost a jogerős ítélet is felmenti a korrupció és a sikkasztás vádjai alól, így csak a zsarolás – az EMSZ szerint igencsak megkérdőjelezhető – kérdésében sikerült a vádnak (2015 óta és 110 tárgyalás után) kiharcolnia az elmarasztaló ítéletet. Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) úgy értékeli, hogy ismételten egy, az erdélyi nemzetrész vezetői elleni „koncepciós eljárásnak” vagyunk tanúi, mely jól illeszkedik az elmúlt években az erdélyi magyarság ellen folytatott hadjárathoz, mely nem a 21. század Európáját, hanem a 20. század legsötétebb időszakait idézi fel.

„Az ítélet súlyos csapás politikai közösségünk számára, mely hátterében az erdélyi magyar nemzeti oldal szétverésének szándékát látjuk. Emellett a jogerős döntés üzenet minden településvezetőnek, hogy pórul jár, ha a választói érdekében felveszi a harcot a közösségeinket kizsákmányoló és elsorvasztó háttérhatalmakkal szemben” – szerepel a közleményben. Az EMSZ közölte, továbbra sem enged a megfélemlítésnek, és megmarad a Mezei János vezetése alatt kijelölt nemzeti úton. Az erdélyi magyarság vezetőit ugyanakkor arra bátorítja az alakulat, hogy vegyenek példát az EMSZ elnökének kiállásáról, aki kálváriájának nyolc éve alatt is – minden fenyegetés ellenére – vállalta, hogy továbbra is a közösség érdekében tevékenykedjen.

Az EMSZ vezetősége végezetül leszögezte: minden általuk ismert tény alapján hisznek Mezei János ártatlanságában, valamint a továbbiakban is számítanak támogatására és munkájára az erdélyi magyarság érdekében.

Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték Mezei Jánost, távozik az EMSZ éléről Három év börtönbüntetés négy évre felfüggesztve, 60 nap közmunka, 10000 euró kártérítés és 15800 lej, a perben felmerült költségek terhe – ezeket rótta ki Mezei Jánosra a Marosvásárhelyi Táblabíróság pénteken.

Mezei emiatt távozik az EMSZ éléről. Mezei János ellen 2015 májusában emelt vádat az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) hivatali visszaélés, zsarolás és sikkasztásra történő felbujtás miatt.

A vádhatóság szerint Gyergyószentmiklós polgármestereként azzal követett el hivatali visszaélést, hogy a város nevében eladott egy olyan telket, amely a gyergyószentmiklósi és a budapesti V. kerületi önkormányzat közös cégének, a Monturist Kft.-nek a tulajdonában volt. A DNA szerint a Gyilkos-tó melletti, 400 négyzetméteres telket nem lehetett volna eladni a magyarországi többségi tulajdonos beleegyezése nélkül. A perben az V. kerületi önkormányzat jelezte, hogy nem tekinti károsultnak magát. A DNA azt tekintette zsarolásnak, hogy a polgármester a Monturist Kft. kisebbségi tulajdonosaként felszólította a cég ügyvezetőjét – aki a feljelentést tette ellene –, hogy mondjon le tisztségéről.

A vád szerint a polgármester akkor követte el a sikkasztásra történő felbujtást, amikor az ügyészségi vizsgálat idején arra kérte a hivatal titkárnőjét, hogy hozza el neki az önkormányzati testület egyik ülésének a videofelvételét. A politikusnak a jogerős ítélet alapján 10 ezer euró kártérítést kell fizetnie az őt feljelentő Virág Zsoltnak; a sikkasztás vádja alól a volt polgármester titkárnőjét is felmentették. Mezeit 2022. március 10-én elsőfokon felmentette a per újratárgyalását végző Maros Megyei Törvényszék, 2018-ban pedig az első fokon eljáró Hargita megyei Törvényszék is, de a törvényszék által elkövetett formai hiba miatt a Marosvásárhelyi Táblabíróság 2019 novemberében visszaküldte az ügyet alapfokra. A megismételtetett eljárást immár a Maros megyei Törvényszék folytatta le. Mezei János az ítélet kihirdetését követően a Székelyhon portálnak úgy nyilatkozott: mivel az EMSZ alapszabálya kimondja, hogy elítélt személy nem tölthet be tisztségeket a pártban, távozik az alakulat éléről.

szekelyhon.ro