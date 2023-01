John Eliot Gardinert díszdoktorává avatta a Zeneakadémia

Díszdoktorává avatta a Zeneakadémia vasárnap John Eliot Gardiner brit karmestert.

A Budapesten vendégeskedő, világhírű karmesternek a Zeneakadémia Liszt Ferenc téri főépületében vasárnap megrendezett ünnepségen adta át az oklevelet Vigh Andrea, az egyetem rektora - közölte az intézmény az MTI-vel.



"Sir John Eliot Gardiner a nemzetközi zenei élet hiteles és kimagasló képviselője, akinek szakmai eredményeit intenzív figyelem övezi évtizedek óta. A régizene kutatásának és előadó-művészetének egyaránt ikonikus alakja" - idézi a közlemény a rektor köszöntőjét.



Vigh Andrea hozzátette azt is: az intézmény kivételes esetekben ítéli oda ezt a megtisztelő címet, legutóbb húsz éve Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész részesült benne. A díszdoktorok névsorában szerepel mellette Bárdos Lajos, Kadosa Pál és Molnár Antal is.

Laudációjában Komlós Katalin, az egyetem professor emeritusa, a 18. századi billentyűs zene és előadói gyakorlat kutatója kiemelte: a fiatal Gardiner cambridge-i tanulmányai után elhatározta, hogy ragyogó tehetségét és egész életét a zene művelésének és szolgálatának szenteli.



Mint rámutatott, John Eliot Gardiner történészi intellektusa pontosan olyan fontos része az életművének, mint amennyire karizmája és előadóművészi varázsereje.



A brit karmester tudósként is jelentőset alkotott, 2013-ban jelent meg például a Music in the Castle of Heaven: A Portrait of Johann Sebastian Bach című kötete - emlékeztetett Komlós Katalin. "Az előadó és a tudós két teljesen eltérő személyiséget kíván, ám ezek a régizene világában egymást erősítő tényezők" - tette hozzá.



John Eliot Gardiner arról szólt, hogy számos kitüntetést kapott már, de ez most különleges, megható élmény számára. "Vannak elismerések, amelyeket köszönettel elfogad az ember, azonban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem díszdoktori címe óriási megtiszteltetés és jelentőségteljes, hiszen az intézmény megkülönböztetett fontosságú, és megkerülhetetlen a magyar zenei örökség letéteményeseként" - idézi a közlemény a brit dirigenst.



Mint a Zeneakadémia kiemeli, a mai kor egyik legnagyobb karmestere, John Eliot Gardiner a historikus előadásmód úttörője, olyan zeneszerzők specialistája, mint Monteverdi, Bach, Mozart és Beethoven, de repertoárján megtalálhatók Brahms, Berlioz, Massenet, Bizet, Ravel és Schumann alkotásai is.



Az 1943 áprilisában született művész a Cambridge-i Egyetemen, a King's College diákjaként történelmi és zenei tanulmányokat folytatott, utóbbit Thurston Dartnál, továbbá Párizsban Nadia Boulanger karmester is oktatta. A Monteverdi Kórus, az Angol Barokk Szólisták, valamint A Forradalom és Romantika Zenekara alapítója és vezetője, de modern hangszeres együtteseket is rendszeresen vezényel. Eddigi pályafutása során számos díjat és díszdoktori címet vehetett át.

