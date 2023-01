Lemondott a német védelmi miniszter

2023. január 16. 11:48

A személyét ért sorozatos kritikákra hivatkozva hétfőn benyújtotta lemondását Christine Lambrecht német védelmi miniszter, amelyet Olaf Scholz kancellár elfogadott – számolt be a német DPA hírügynökség. „A személyemre hónapok óta vadászó média aligha teszi lehetővé a katonákról, a Bundeswehrről és a német polgárok érdekében hozott biztonságpolitikai döntésekről szóló objektív tudósításokat és vitákat” – idézi Lambrecht közleményét a DPA hírügynökség. „A katonák értékes munkájának és a hadseregnél dolgozó számos motivált embernek kell előtérbe kerülnie. Ezért úgy döntöttem, hogy lemondok hivatalomról” – tette hozzá az exminiszter. Az 57 éves szociáldemokrata politikus köszönetet mondott mindazoknak, „akik nap mint nap elkötelezetten dolgoznak a biztonságunkért”, és a legjobbakat kívánta nekik a jövőre nézve.

A Focus Online beszámolójában megjegyzik, hogy Lambrecht lemondásáról már péntek este több német sajtóorgánum kész tényként számolt be. A baloldali politikust hónapok óta bírálják, az jelenleg ellenzékben lévő CDU/CSU párszövetség többször is a lemondását követelte. Kritikusai egyebek mellett a Bundeswehr beszerzéseinek lassúságával és a szakértelem hiányával vádolták Lambrechtet, de a nyilvánosság előtti szereplései miatt is számos kritikát kapott.

MTI