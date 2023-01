A déli óráktól délnyugat felől már érkezik is a következő csapadékhullám

2023. január 17. 08:46

Változékony, gyakran csapadékos idő várható a héten, szerdáig többfelé és több alkalommal esővel. Csütörtöktől viszont északias áramlással emellett egyre hidegebb levegő érkezik fölénk, így a jelenlegi számítások szerint a hétvégén akár többfelé is havazhat.

Várható időjárás az ország területén kedd estig: a csapadékzóna északkelet felé elhagyja hazánkat, mögötte nagyobb területen csökken a felhőzet, a nap is kisüt. Ugyanakkor a déli óráktól délnyugat felől már érkezik is a következő csapadékhullám. Döntően eső várható, de az Észak-Dunántúl és az Északi-középhegység magasabb részein havas eső, havazás is lehet.

A délies szél átmenetileg keletire fordul, a Dél-Alföldön és a Tiszántúlon erős, este helyenként viharos lökések kísérik. A hőmérséklet délután 5 és 13, késő este 2, 12 fok között alakul.

met.hu