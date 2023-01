Bukaresthez fordult segítségért Hargita megye mentőszolgálata

2023. január 17. 09:03

A bukaresti egészségügyi minisztériumhoz és a megyei hatóságokhoz fordult segítségért a romániai Hargita megye mentőszolgálata, ahol szakemberhiány miatt februártól veszélybe kerülhet az ügyelet biztosítása - írta az Agerpres román hírügynökség.

A székelyföldi megye mentőszolgálatánál uralkodó állapotokat a megyei önkormányzat hétfő délutáni ülésén ismertette Péter Szilárd, a mentőszolgálat vezetője. A hírügynökség szerint elmondta, hogy az intézmény szakemberhiánnyal küzd, Csíkszeredában csupán két, Gyergyószentmiklóson egyetlen mentőorvos van.



Székelyudvarhelyen nincs is, most jönne vissza gyermeknevelési szabadságról egy doktornő, aki eddig háziorvosként, egy azóta nyugdíjba vonult szakorvos irányítása alatt dolgozott a mentőszolgálatnál. A visszatérését megnehezíti egy új törvényi előírás, mely szerint a háziorvosoknak féléves tanfolyamot kell elvégezniük ahhoz, hogy mentőautón dolgozhassanak.



A mentőszolgálat vezetősége ezért hétfőn levelet írt Alexandru Rafila romániai egészségügyi miniszternek, kérve: engedélyezze, hogy a doktornő a tanfolyam ideje alatt is dolgozhasson. Ezt azért nem tudta hamarabb elvégezni, mivel a járvány miatt szünetelt az oktatás.



A tárcavezetőnek címzett levélben a mentőrszolgálat vezetése arra is kitért, hogy Hargita megyében megnőtt a sürgős esetek száma, illetve egyre több súlyos beteget kell a jobban felszerelt marosvásárhelyi és a brassói kórházakba szállítani. Az ilyen utakra mentőorvost is kell biztosítani, így februártól veszélybe kerül az ügyelet biztosítása, ha egyik vagy másik orvos hosszabb útra megy.



Az Agerpres szerint Péter Szilárd rámutatott: nehéz évekre számítanak a mentőszolgálatnál, ahol az okozza a szakemberhiányt, hogy a képzett mentőorvosoknak a kórházak sürgősségi osztályain kell dolgozniuk. Elmondta, tavaly 40 ezer hívás érkezett hozzájuk, ennek harmada vörös riasztás volt.



Az önkormányzati ülésen Petres Sándor megyei kormánymegbízott is jelen volt, aki szerint mielőbb megoldást kell találni a székelyudvarhelyi doktornő problémájára. Hozzátette, hosszú távon is orvosolni kell a helyzetet, mivel az alapellátásban is nagy gondok vannak; öt éven belül a háziorvosok fele nyugdíjba megy.



A hírügynökség szerint Borboly Csaba megyei tanácselnök úgy fogalmazott, hogy "a mentőorvos nélküli mentőautó taxi", és támogatásáról biztosította az intézményt. A megyei döntéshozó testület elvi beleegyezését adta, hogy támogatja a mentőszolgálat szaktárcához címzett beadványát. Ezt a bukaresti szenátus és a képviselőház illetékes szakbizottságaihoz is eljuttatják - írta az Agerpres.

