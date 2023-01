Járműből szívta le az üzemanyagot, csaptelepet is lopott

2023. január 17. 18:26

Elfogtak és őrizetbe vettek a kiskunhalasi rendőrök egy 27 éves bűnözőt, aki csaknem egy tucat járműből szívta le az üzemanyagot és betört három családi házba - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedden a police.hu-n.

A tájékoztatás szerint tavaly decemberben sorban érkeztek a bejelentések a kiskunhalasi rendőrkapitányságra üzemanyag- és tanksapkalopásról.



A tolvaj éjszakánként fosztogatott, még karácsonykor és szilveszterkor sem pihent: pár nap alatt hat személygépkocsi, két furgon, egy teherautó és egy munkagép tulajdonosát károsította meg.



A nyomozás során kiderült, hogy ő felelős három betörésért is. Zsákmányai között csaptelepek, horgászfelszerelések, konyhai edények és tányérok is voltak.



Azt írták, hétfői elfogása után, a gyanúsítotti kihallgatásán beismerő vallomást tett; a rendőrök kezdeményezik a letartóztatását.



A bűncselekmények elkövetésekor többször segítsége is volt: négy bűntársát is kihallgatták már a rendőrök, ők szabadlábon védekezhetnek.



MTI; Gondola