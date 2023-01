A Macron elleni merényletterv 13 vádlottjának pere

2023. január 17. 19:59

Megkezdődött kedden a párizsi büntetőbíróságon annak az "ultrajobboldali nézeteket valló" 13 vádlottnak a pere, akik mások között Emmanuel Macron francia államfő ellen terveztek merényletet 2018 novemberében.

Az ügyben egy titkosszolgálati információ alapján 2018. november 6-án indult eljárás, amikor is a radikális szélsőjobboldal több szimpatizánsát előállították.



A vádhatóság terrorcselekmény előkészítésére alakult bűnszövetkezet címén rendelte el a 22 és 62 év közötti gyanúsítottak bíróság elé állítását. A 12 férfi és egy nő a Barjols elnevezésű Facebook-csoporton keresztül tartotta a kapcsolatot egymással.



A gyanúsítottak az interneten, telefonon vagy paramilitáris jellegű találkozókon - amelyeken túlélési és lőgyakorlatokat tartottak - puccsot akartak szervezni, valamint képviselőket elrabolni, migránsokat megölni, és mecsetek ellen támadásokat előkészíteni.



A nyomozók akkor léptek közbe, amikor egyértelművé vált, hogy a Facebook-csoport egyik adminisztrátora, a 66 éves, büntetlen előéletű Jean-Pierre Bouyer meg akarja ölni Emmanuel Macron államfőt az első világháborút lezáró fegyverszüneti egyezmény 1918. november 11-i aláírásának 100. évfordulóján rendezett egyik megemlékezésen.



"A Barjols-csoport tagjai által tervezett erőszakos cselekmények a közrend súlyos megzavarására irányultak megfélemlítés vagy terror útján". Ezen belül az "államfő és a kormánytagok elleni erőszakos cselekmények az intézményrendszer megdöntését célozták, másrészt a szimbolikus helyek - mecsetek és migránsok csoportjai - kijelölésével a kormány politikájának meggyengítése volt a céljuk" - olvasható a vádiratban.



A korábban autószerelőként tevékenykedő, majd később Gabonban fakitermeléssel foglalkozó elsőrendű vádlott a rendőrök által lehallgatott egyik beszélgetésen azt mondta, hogy kerámiakéssel fog az államfőre támadni, mert azt nem érzékelik a fémdetektorok a beléptetésnél. A gépkocsiban, amellyel a helyszínre utazott, egy tőrt, egy katonai mellényt és egy Bibliát találtak a nyomozók, a lakásában tartott házkutatásnál kézi fegyvereket és töltényeket is lefoglaltak a rendőrök.



Denis Collinet, a Barjols-csoport alapítója Renaud Camus író "nagy lakosságcseréről" szóló elméletének hirdetője, amely szerint a muszlim bevándorlók lassanként kiszorítják az őslakosokat Európából.



A négy évig tartó nyomozás ugyanakkor azt állapította meg, hogy egyik merényletterv sem jutott el a megvalósítás kezdetéig sem. A védelem ezért túlzásnak tartja a terrorizmus vádját, s úgy véli, hogy azt az ügyészség az "erőszakos fellépés fikciójára" építette fel. Az ügyvédek arra is emlékeztettek, hogy a Barjols-csoport a kormányellenes sárgamellényes mozgalom rendszeres tüntetéseinek időszakában alakult, a gyanúsítottak kormányellenes, időnként szélsőséges nézeteket vallanak, de nem akartak ténylegesen az államfő életére törni, vagy más erőszakos cselekményt végrehajtani.



A per február 3-ig tart.

MTI