A Kodály Zoltán Nemzetközi Zenei Verseny – Psalmus Hungaricus 100

2023. január 19. 10:43

Karmesterek jelentkezését várják a második Kodály Zoltán Nemzetközi Zenei Versenyre, amelyet augusztus 20-tól 28-ig rendeznek Debrecenben.

Kodály Competition Debrecen

Az idei megmérettetés résztvevői rendhagyó módon nemcsak zenekari darabokat, hanem számos oratórium- és operarészletet is vezényelni fognak. A 40 ezer euró összdíjazású versenyre február 28-ig lehet nevezni, a középpontban Kodály Zoltán idén száz éve komponált remekműve, a Psalmus Hungaricus áll - közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.



A verseny rendezője a szintén százéves fennállását ünneplő Kodály Filharmonikus Zenekar, a világ legnagyobb ifjúsági zenei szervezete, a Jeunesses Musicales, valamint a Papageno. A Debreceni Egyetem a tavalyihoz hasonlóan idén is fontos együttműködő partnere lesz a világ minden sarkából érkező fiatal muzsikusokat bemutató Kodály-versenynek.



A Kodály Zoltán Nemzetközi Zenei Versenyt változó kategóriákban rendezik meg, első alkalommal a vonósok (hegedű-, brácsa- és csellóművészek) mérték össze tudásukat 2022-ben. A jelentkezés kiugróan nagy nemzetközi érdeklődéssel zárult: öt kontinens 43 országának kétszáz fiatal muzsikusa nevezett, a zsűri döntése értelmében az első díjat a 18 éves spanyol csellista, Carlos Vidal nyerte.



"A Kodály Filharmonikusok és a Psalmus kettős jubileuma kiváló alkalom arra, hogy egy különleges, az operákra és az oratóriumokra koncentráló karmesterversennyel tegyük fel Debrecent újra a nemzetközi zenei versenyek térképére. A hatalmas érdeklődéssel kísért tavalyi Kodály-verseny megmutatta, hogy az ország második legnagyobb városa is képes azt a színvonalat nyújtani, ami a világ minden sarkából idevonzza a muzsikusokat" - idézte Somogyi-Tóth Dánielt, Debrecen város főzeneigazgatóját a közlemény.



A karmesterversenyen bármilyen nemzetiségű karmester részt vehet, aki 1988. augusztus 20. és 2002. augusztus 20. között született. A videós előválogatót követően három fordulóban mérik össze tudásukat a versenyzők a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus Debrecen partnereként. Az első fordulóban 15, a másodikban 30 perc áll a karmesterek rendelkezésére a zsűri által meghatározott program előadására. A zsűri legfeljebb tizenkét versenyzőt juttat tovább a második fordulóba, majd hat versenyzőt a harmadikba, ahol a döntősök mindegyike a százéves Psalmus Hungaricust vezényli.



Jelentkezés, részletes szabályzat és repertoárlista a https://kodalycompetition.com/hu/ oldalon olvasható.



MTI