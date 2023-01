Fidesz: a dollárbaloldal kezdettől a rezsicsökkentés eltörléséért dolgozik

2023. január 19. 17:30

A dollárbaloldal kezdettől a rezsicsökkentés eltörléséért dolgozik - reagált a Fidesz a Pénzügyminisztérium által benyújtott 2023. évi költségvetési törvényre.

Azt írták: a Fidesz-KDNP teljes mértékben támogatja az Országgyűlés elé benyújtott költségvetést, mert "a mostani szankciók okozta nehéz helyzetben is biztosítja a rezsicsökkentés, a munkahelyek, a nyugdíjasok és a gyermekes családok védelmét".



Hozzátették: a rezsivédelmi alap négyszeresére emelésével a családok továbbra is számíthatnak a rezsicsökkentett energiaárakra az átlagfogyasztás mértékéig.



"A baloldal már a rezsivédelmi alap felállítását is elutasította tavaly nyáron, ők a dollárokért cserébe kezdettől a káros brüsszeli szankciós politika érvényesítéséért és a rezsicsökkentés eltörléséért dolgoznak" - írták.



A Fidesz közölte: amikor hamarosan a rezsivédelmi költségvetésről szavaznak, ki fog derülni, hogy "a dollárbaloldal még mindig a külföldi gazdáinak engedelmeskedik vagy végre a magyarok oldalára áll".

MTI