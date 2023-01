Suriname-i válogatott védőt igazolt a Ferencváros labdarúgócsapata

2023. január 19. 19:46

Az Európa-ligában nyolcaddöntős Ferencváros csütörtökön leigazolta a pozsonyi Slovantól Myenty Abena Suriname-i válogatott labdarúgót.

fradi.hu

A zöld-fehér klub honlapjának beszámolója szerint a holland állampolgársággal is rendelkező futballista az Utrecht második számú csapatában mutatkozott be, majd a De Graafschappal feljutott a holland élvonalba. Ezt követően 2019 elején szerződött a nagyszombati Spartakhoz, amellyel megnyerte a felvidéki kupát. A nyolcszoros Suriname-i válogatott védő a nagy rivális Slovanhoz igazolva háromszor nyert felvidéki bajnokságot és újabb két alkalommal elhódította a kupát is.



A 28 éves játékos számára nem ismeretlen a magyar bajnok, mivel tavaly nyáron a Bajnokok Ligája selejtezőjében mindkét mérkőzést végigjátszotta az FTC ellen a pozsonyi csapat színeiben. A párharcot 5-3-as összesítéssel a magyar klub nyerte.





Suriname, az egykori Holland Guayana Dél-Amerika északi részén – wikipedia

Az NB I-ben listavezető Ferencváros kedden egy ősszel elhalasztott mérkőzés pótlásával a Zalaegerszeg vendégeként kezdi a tavaszi szezont. Az Európa-ligában csoportgyőztesként azonnal a márciusi nyolcaddöntőbe jutott, ellenfele majd csak a kieséses szakasz első körét követően, a február 24-i sorsoláson derül ki.



MTI; Gondola