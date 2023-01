Kreml: az új fegyverszállításokkal más szintre léphet a konfliktus

2023. január 20. 00:10

Az Ukrajnának szánt újabb nyugati fegyverszállítások semmi jót nem ígérnek Európa és a világ biztonsága szempontjából, azt jelenthetik, hogy a konfliktus új szintre lépett - jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő csütörtökön újságíróknak nyilatkozva.

Peszkov – TASS

A szóvivő arra reagált, hogy a várakozások szerint nyugati országok védelmi illetékesei a németországi ramsteini amerikai légibázisra összehívott csütörtöki találkozókujon újabb, korszerű pácélos eszközöket is tartalmazó fegyverszállításokat jelenthetnek be.



Peszkov kommentálta Anatolij Antonov washingtoni orosz nagykövet szavait is, aki arra figyelmeztetett, hogy az orosz fegyveres erők nem hagyják válasz nélkül az orosz területre, egyebek között a Krímre mérendő csapásokat. A nagykövet arra hívta fel a figyelmet, hogy az új fegyverek majd újabb civilek halálát okozzák.



Antonov Ned Price amerikai külügyi szóvivő nyilatkozatára reagált, amely szerint megengedhető, hogy az ukrán hadsereg amerikai fegyvereket vessen be a Krím ellen.



Az orosz elnöki szóvivő leszögezte, hogy Antonov álláspontja, amely kilátásba helyezte az összes Ukrajnának szállítandó fegyver megsemmisítését, a Kremlével azonos.

Arra emlékeztetett, hogy Ukrajnának már vannak olyan fegyverei, amelyekkel naponta csapásokat mér orosz területekre. Utóbbiak alatt az Ukrajnától elcsatolt régiókat értette.



"Ez potenciálisan rendkívül veszélyes" - mondta Peszkov.



Úgy vélekedett, hogy Ukrajna számára annál jobb lesz, minél előbb hajlandóságot mutat arra, hogy figyelembe vegye Moszkva követeléseit.



"Minél hamarabb felismeri és belátja az ukrán rezsim, hogy Oroszország és (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) van és lesz, és hogy előbb-utóbb mégiscsak fel kell adnia mindent, ami oroszellenes", annál jobb Ukrajnának - fogalmazott Peszkov.



A szóvivő kommentálta Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese csütörtöki Telegram-bejegyzését, amelyben azt állította, hogy egy nukleáris hatalom veresége egy hagyományos háborúban nukleáris háborút provokálhat, és a nukleáris hatalmak számukra sorsdöntő, nagy háborút sohasem veszítettek el. A kérdésre, hogy ez vajon az orosz nukleáris doktrína módosulását jelenti-e, így válaszolt: "Nem, egyáltalán nem. Ez teljes összhangban van a nukleáris doktrínánkkal. Olvassa el a nukleáris doktrínát, abban nincs ellentmondás."



Peszkov közölte, hogy Putyin csütörtökön az ortodox vízkereszt alkalmából részt vett a hagyományos megmártózásban egy, a szóvivő által meg nem nevezett, Moszkvához közeli helyszínen. Hozzátette, hogy a szertartásról felvétel nem készült.

MTI