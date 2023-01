A Premier League az álma a svéd Malmö magyar csatárának

2023. január 20. 11:34

Szeretne a legjobb öt európai bajnokság valamelyikében futballozni Sebastian Nanasi, a svéd bajnokságban szereplő Malmö magyar származású csatára, akinek kedvenc együttese a Liverpool, példaképe pedig a német RB Leipzigben játszó Emil Forsberg.

Nanasi – svenskafans.com

A 20 éves támadó a közmédiának adott interjújában elmondta, nagyapja és édesapja után akár a magyar válogatottban is szerepelhetne, de eddig még nem keresték a magyar szövetségtől, időközben pedig bemutatkozott a svéd nemzeti csapatban.



"Január elején barátságos meccseken kaptam lehetőséget, ennek örültem és büszke vagyok rá. Ha Magyarországról hívnának, akkor természetesen át kellene tekinteni a lehetőségeket, de egyelőre a svéd együttesre koncentrálok" - mondta Nanasi, aki azt is elárulta, hogy látta a magyarok néhány Nemzetek Ligája-mérkőzését, amely alapján úgy véli, Marco Rossi szövetségi kapitány csapata "jó munkát végzett".



A svéd U17-es és U19-es válogatottban is megfordult csatár úgy fogalmazott, nagy várakozásokkal tekint az áprilisban rajtoló idény elé, a Malmövel a bajnoki cím és a kupagyőzelem az elsődleges céljuk, ő pedig szeretne minél több góllal és gólpasszal hozzájárulni az együttes eredményeihez.



"Nagy álmom, hogy egyszer a Premier League-ben futballozhassak, de egyelőre szeretném a Malmöben megmutatni, hogy mit tudok, és meccsről meccsre meggyőző teljesítményt nyújtani" - jelentette ki Nanasi, aki arról is beszélt, hogy a svéd válogatottból leginkább Forsberg játékát figyeli, és igyekszik minél többet ellesni a rutinos csatár megmozdulásaiból.



Nanasi azt is elmondta, soha nem járt még Magyarországon, de sok szépet hallott már Budapestről, ezért tervezi, hogy a jövőben ellátogat majd a magyar fővárosba.

MTI