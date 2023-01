Pofon csattant a közmeghallgatáson Debrecenben

2023. január 20. 20:51

Tettlegességig fajult a kínai akkumulátorgyárról tartott közmeghallgatás pénteken Debrecenben: a bekiabálásokkal, skandálással, tapssal többször megzavart rendezvény negyedik órájában egy feldühödött férfi arcul ütött egy asszonyt, aki épp azt kiabálta, hogy hallgassák meg egymást.

A dulakodás után az asszonyt az egészségügyiek látták el, a férfit a biztonsági szolgálat kivezette és átadták a rendőrségnek.



A több mint hat órán át tartó közmeghallgatás elején Rácz Róbert, Hajdú-Bihar vármegyei főispán jelezte, hogy a közmeghallgatást a tervezett beruházás környezeti hatásvizsgálati eljárása keretében tartják.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a hatósági engedélyezési eljárás még nem fejeződött be, február 13-ig tart, és arra kérte a résztvevőket, fogalmazzák meg kérdéseiket, mert minden észrevételre reagálnak, mint ahogy arra a 150 kérdésre is, amelyet eddig írásban nyújtottak be különféle civil szervezetek.



Hajduné Kovács Mária Mónika, a hajdú-bihari kormányhivatal környezetvédelmi főosztályának vezetője azt mondta, a teljes környezetvédelmi, katasztrófavédelmi, vízügyi hatósági dokumentáció elérhető a nyilvánosság számára.



"Magyarországon csak olyan gyár kaphat engedélyt, ami nem környezetszennyező" - mondta a szakember, jelezve, hogy a környezetszennyezés nem egyenlő a környezetterheléssel; a szavait hangos bekiabálások kísérték.

A résztvevők sérelmezték, hogy kész tényekről tájékoztatják őket, nem adtak nekik választási lehetőséget, és hosszan skandálták "nem hagyjuk!"

Hajduné Kovács Mária Mónika arra kérte a résztvevőket, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseiket fogalmazzák meg, de azt a választ kapta: "nem szakmai vitát akarunk, nem akarjuk ezt a gyárat".

Hosszú órákig tartó, bekiabálásokkal tarkított vita után hangzott el néhány felvetés a gyár várható környezeti hatásairól, az esetleges talaj-, víz- és légszennyezésről, ezekre a jelen lévő szakértők válaszoltak.

A kormányhivatal főosztályvezetője végezetül a környezetvédelmi hatósági eljárás várható eredményéről azt mondta: ez zárulhat azzal, hogy kiadják az engedélyt, de azzal is, hogy elutasítják.



MTI