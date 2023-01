Lloyd Austin belelát Moszkva lapjaiba: további pénz az USA-hadiiparnak

2023. január 20. 22:41

Döntő jelentőségű szakasz kezdődött Oroszország Ukrajna elleni háborújában, ezért még nagyobb erővel kell segíteni az ukránok önvédelmi küzdelmét Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter szerint.

A miniszter pénteken Németországban, a Ramstein amerikai légi támaszponton az Ukrajna önvédelmét szolgáló nemzetközi kapcsolattartó csoport (Ukraine Defense Contact Group) hetedik tanácskozását megnyitó beszédében kiemelte, hogy "döntő pillanat" érkezett el a háborúban, mert Moszkva átcsoportosítja erőit, toboroz és igyekszik újra feltölteni készleteit.



Ezért az "Oroszország birodalmi agressziója" ellen védekező Ukrajnát támogató országoknak "most nem lassítaniuk kell, hanem még mélyebbre kell ásniuk" fegyverarzenáljukban - mondta Lloyd Austin.



Ezt emelte ki a tanácskozásra élő videókapcsolaton bejelentkező ukrán elnök, Volodomir Zelenszkij is. Kifejtette, hogy Moszkva összevonja maradék erőit, és döntő támadásra készül, az ukrán csapatoknak, "a szabadság védelmezőinek" viszont fogytán a fegyverük. Ezért az eddiginél gyorsabban kell utánpótlással és újabb fegyverrendszerekkel segíteni a védekezést - mondta Volodomir Zelenszkij, kiemelve, hogy "az orosz terror" megállításához tűzérségi eszközök, repülőgépek és nagy hatótávolságú rakéták is kellenek.



Lloyd Austin közölte, hogy hazája további 2,5 milliárd dollár értékben támogatja katonai felszereléssel Ukrajnát, a többi között 59 Bradley és 90 Stryker páncélozott gyalogsági harcjárművel és 350 terepjáróval.



Az Egyesült Államok így már 26,7 milliárd dollár értékben segítette az orosz támadás elleni védekezést. Ezt a támogatást a szövetségesekkel együtt tovább folytatja, "amíg csak szükséges" - mondta a miniszter.

Az amerikai támogatási csomagban nincsenek M1 Abrams típusú harckocsik.

Szakértői vélemények szerint a német kormány akkor lehet hajlandó Leopard-2 típusú harckocsikkal segíteni Ukrajnát, ha az amerikai kormány M1 Abrams-eket küld.

A Leopard-2 a világ legerősebb harckocsijának számít.

A német modellel a csoport több tagja, köztük Lengyelország, Finnország és Spanyolország is támogatná az ukrán haderőt. A járműveket csak az exportjukat ellenőrző német kormány engedélyével adhatják tovább. A berlini vezetés a tanácskozás kezdetéig nem döntött az ügyben.

MTI