Embercsempész-hálózatok

2023. január 21. 20:20

Az embercsempész-hálózatok felszámolása csak európai uniós összefogással, nemzetközi bűnüldözési együttműködéssel valósítható meg, ezt Magyarország is támogatná - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában.

Bakondi György elmondta: az európai uniós - mint Ausztria, Horvátország és Magyarország - és nem uniós nemzetállamok - mint Szerbia, Montenegró - összefogása nyomán hatékonyabb lett az unió déli határának őrizete.

Kiemelte: a magyar bűnüldöző szervek mindent megtesznek, hogy a magyar határtól távol tartsák az embercsempészeket, de úgy vélte, az embercsempész-hálózatok felszámolása csak európai uniós összefogással, nemzetközi bűnüldözési együttműködéssel valósítható meg.

A főtanácsadó rendkívül indokoltnak tartaná az Európai Unió részéről is a fellépést, és elmondása szerint Magyarország támogatná, ha Ylva Johansson, az unió belügyi biztosa konkrét lépésekkel is az élére állna ennek az összefogásnak.

Bakondi György megjegyezte: becslések szerint az embercsempész bandák bevétele a hárommilliárd eurót is meghaladta tavaly.

Elmondta még, hogy az európai operatív szerveknek, beleértve a magyart is, részletes információik vannak a balkáni útvonalon tevékenykedő embercsempész bandákról. Információi szerint a magyar határ közelében öt nagy embercsempész banda működik, amelyek egymással is konkurálnak, a közelmúlt fegyveres küzdelmei is emiatt történtek.

Jelezte: az embercsempész-hálózatok főnökei nem tartózkodnak Szerbiában, az embercsempészetet olyanok szervezik Szerbiában, akik már jogszerűen tartózkodnak az Európai Unióban, és uniós okmányaik birtokában utaznak be Szerbiába.

MTI