Csernobil után Európa második legnagyobb természeti katasztrófája volt a tiszai cianidszennyezés

2023. január 23. 11:59

A 2000-ben történt tiszai cianidszennyezés után tíz évvel az Európai Parlament elfogadott egy határozatot, amelynek értelmében be kell tiltani a kontinensen a cianidos bányászati technológiát, a határozatból azonban nem lett jogszabály: még mindig használható a technológia, amely a legolcsóbb, de egyben a leginkább környezetszennyező – hangsúlyozta Áder János volt köztársasági elnök Kék bolygó című podcastjának hétfőn megjelent új részében. A volt államfő műsorának vendége Nagy Mariann, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig) laborvezetője volt, aki 23 éve részt vett a kárelhárításban. A laborvezető egyetértett azzal, hogy a tiszai cianidszennyezés Csernobil után Európa második legnagyobb természeti katasztrófája volt.

Áder János felidézte, hogy 2000. január 30-án egy romániai aranybányánál gátszakadás történt, amelynek következtében 100 ezer köbméter cianidos zagy került a Lápos folyóba, majd ezen keresztül a Szamosba és a Tiszába. A tározót mindössze egy évvel korábban adták át, tehát súlyos tervezési, engedélyezési és működtetési hibáknak is állniuk kellett a háttérben a rendkívüli időjáráson túl. A cianid mennyisége a Szamosban több mint 320-szorosa volt a határértéknek. Áder János az eredményeket ismertetve közölte, hogy a Tisza-tó 93 százalékába nem jutott be a szennyezés, 13 holtágat teljesen megmentettek, megóvták a felszín alatti vízbázist és senki sem halt bele a környezetpusztításba. Ugyanakkor 1250 tonna, vízfelszínen úszó haltetemet fogtak ki és semmisítettek meg. Madarak, emlősök is elpusztultak.

Magyarország beperelte a szennyező román-ausztrál vállalatot, mintegy 30 milliárd forintra becsülve a kárát. Bár a pert az állam megnyerte, egy fillért sem kapott, mert a cég csődbe ment, Románia pedig nem állt helyt – idézte fel a volt államfő. A környezetpusztítás miatt hosszabb időre fel kellett függeszteni a halászatot és a horgászatot, továbbá a turizmus is nagyon megsínylette a történteket – fűzte hozzá.

MTI