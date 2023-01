Szalai Ádám maradhat Bázelben

2023. január 23. 15:32

A klub sportigazgatója állítja, a magyar csatár marad a klub kötelékeiben a tavasszal is – de már edzőként. Az FC Basel január 1-jén kinevezett sportigazgatója, Heiko Vogel úgy nyilatkozott, a felek közel kerültek egy mindenki számára kielégítő egyezséghez. A sportvezető egy hétfői sajtótájékoztatón arról beszélt, az elmúlt napokban fontos egyeztetésen vett részt Szalai Ádámmal, valamint a játékos tanácsadójával, az ott elhangzottak alapján edzőként foglalkoztatnák tovább a csatárt 2023 nyaráig érvényes szerződése lejártáig – írja svájci források alapján az Index.

Októberben egyszer már szárnyra kaptak olyan pletykák, hogy Szalai Ádám befejezheti a játékoskarrierjét, de akkor a most 35 esztendős csatár gyorsan cáfolta a híreszteléseket, és azt mondta, a bázeli szerződése lejárta után is többféle út lehetséges előtte játékosként. A portál felidézi, hogy a játékos kapcsolata ősz elején romlott meg a bázeli vezetőséggel, miután Alexander Frei vezetőedzőtől csak elvétve kapott játéklehetőséget, és ki is rakták a Basel első csapatának keretéből. Szalai bírósághoz fordult, amely november 10-én mondta ki: nem indokolt a kizárás, így ismét az első csapatnál kellett edzéslehetőséget biztosítani a magyar csatárnak.

A döntés ellenére decemberben David Degen, a klub igazgatótanácsának elnöke kijelentette, hogy Szalai Ádám nem lép többet pályára az együttesben, majd a futballista a januári, spanyolországi edzőtáborba sem utazhatott el. Ezek után újabb váratlan fordulat Heiko Vogel bejelentése.

