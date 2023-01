Káros az európai gázársapka

2023. január 25. 12:43

Az európai gázársapka negatívan hat a gázpiacok működésére, erősíti a spekulációt és alááshatja az uniós tagországokban a pénzügyi stabilitást - emelte ki az MTI-hez eljutatott szerdai sajtóközleményében Gyürk András, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Hangsúlyozta, hogy a Fidesz kezdetektől fogva ezen az állásponton van, amely megegyezik az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) friss hatástanulmányában megállapítottakkal: a gázársapka káros és veszélyes intézkedés, melyet nem lenne szabad bevezetni.



Gyürk arra is felhívta a figyelmet, hogy a hatástanulmány szerint a gázársapka miatt a kereskedők tömegesen elhagyhatják az európai piacokat. "Emellett növekedhet a gázpiacon kívül bonyolított tranzakciók száma, ami tovább csökkentheti a földgázpiacok átláthatóságát és teret ad a spekulációnak" - tette hozzá.



Kiemelte, hogy a hatástanulmány azt is hangsúlyozza, hogy a gázársapka semmilyen hatással nincs a földgázárak alakulására, valamint az árcsökkenés legfőképpen a kedvező időjárásnak, a magas tárolói töltöttségnek és a polgárok áldozatvállalásának köszönhető.



"Ezzel az is egyértelművé vált, hogy a különféle brüsszeli ötletek alkalmatlannak bizonyultak az energiaárak mérséklésére. Itt az idő, hogy Brüsszel levonja a megfelelő következtetéseket és ne vezesse be a gázársapkát" - hangoztatta a képviselő.

MTI