Dzsihadista háborús uszítás miatt ítélt el egy férfit a bíróság

2023. január 25. 16:26

Háborús uszítás miatt, nem jogerősen két év börtönbüntetésre ítélt el egy férfit a Budapest Környéki Törvényszék - tájékoztatta a bíróság szerdán az MTI-t.

A vádlott terrorszervezetek propagandatermékeit terjesztette, harcra buzdító, dzsihadista tartalmakat tett közzé német online felületen - tartalmazza a közlemény.



A magyarországi születésű férfi azonosítása és elfogása a német hatóságok és a Terrorelhárítási Központ (TEK) együttműködésének köszönhetően sikerült - tették hozzá.



Mint írták: miután egy németországi székhelyű online felületen különböző felhasználók az Iszlám Államhoz és az al-Kaidához köthető propagandaterméket (főként muszlim kultúrkörben ismert, harcra buzdító, erőt demonstráló indulókat) tettek közzé, a német hatóság felvette a kapcsolatot a Terrorelhárítási Központtal.



Azt az információt adták, hogy beazonosítottak egy magyarországi személyt is, aki 2018 és 2019 között összesen 18 file-t töltött fel a felületre. Radikális tartalmuk miatt ezeket a szolgáltató kiszűrte és eltávolította az oldalról. Ennek ellenére a hatóság le tudta menteni az adatokat és azokat továbbította a TEK számára.



Ezt követően, a magyar hatóság e-mail címek alapján felderítette a vádlott nevét, szolgáltatóját, illetve IP címeit. Mindemellett a férfinak az egyik közösségi oldalon is fellelhető volt a profilja, amelyből a lakhelye is kiderült - sorolták.



A döntés ellen az ügyész súlyosításért fellebbezett, míg a vádlott és védője elsősorban felmentés, másodsorban enyhítés miatt jelentett be fellebbezést, így az ítélet nem jogerős - írták.



Az ítélethirdetésig fogvatartott férfi letartóztatását a másodfokú eljárás befejezéséig megszüntette a bíróság - olvasható a közleményben.



MTI