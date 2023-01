Beperelték a Twittert Németországban antiszemita megjegyzések miatt

2023. január 25. 17:56

Beperelték Németországban a Twitter amerikai közösségi portált antiszemita kommentek törlésének elmulasztása miatt - jelentették szerdán német hírportálok.

eujs.org

A beszámolók szerint az európai zsidó egyetemi hallgatói szervezeteket összefogó EUJS (European Union of Jewish Students) és egy német civil szervezet, a gyűlöletbeszéd és az úgynevezett digitális erőszak további formáinak visszaszorításáért küzdő HateAid a berlini tartományi bíróságon indított eljárást azzal a céllal, hogy egy később jogi hivatkozási alapként szolgáló bírósági döntés rögzítse a tartalmak - bejegyzések és a hozzájuk fűzött megjegyzések, kommentek - moderálására vonatkozó üzemeltetői kötelezettségeket.

wikimedia





A felperesek szerint nem megfelelő az antiszemita, uszító, a holokausztot bagatellizáló és tagadó tartalmak moderálása a Twitteren. Polgárjogi perük tárgya hat antiszemita komment, amelyet olvasói bejelentésre sem törölt az üzemeltető.



Közös közleményük szerint az egyik esetben kifejezetten elutasították a kifogásolt holokauszttagadó tartalom törlését. Mint írták, ez a gyakorlat ellentétes a portál használatát szabályozó általános szerződési feltételekkel (ÁSZF). A dokumentumban ugyanis a Twitter rögzítette, hogy nem tűri el felületein a gyűlöletkeltést és az erőszakkal fenyegetést.



Hozzátették: a per "mérföldkőnek számít", mert tisztázza, hogy van-e joga a Twitternél alkalmazott "önkényes és átláthatatlan moderálási gyakorlatnak kiszolgáltatott" felhasználónak az ÁSZF érvényesítésére.



Egy 2021-es felmérést idézve kiemelték, hogy a Twitter a közösségi portálokat általában jellemző súlyos helyzethez képest is rosszul teljesít a bejelentett antiszemita tartalmak moderálásában, a vizsgálatban elemzett esetek csupán 11 százalékában lépett.



A legnagyobb németországi zsidó társadalmi szervezet, a Németországi Zsidók Központi Tanácsa (Zentralrat der Juden in Deutschland - ZDJ) üdvözölte a kezdeményezést.

wikimedia

A per megindítása elengedhetetlen lépés a gyűlöletbeszéd elleni küzdelemben - hangsúlyozta a ZDJ közleménye szerint a szervezet elnöke, Josef Schuster.

Josef Schuster – 2021jid.de

Hozzátette, hogy minden felhasználót megilleti a védelem a közösségi portálokon terjedő gyűlölet, uszítás és holokauszttagadás ellen, ezért az üzemeltetőknek eleget kell tenniük szerződéses kötelezettségeiknek.



MTI