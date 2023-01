Szegedi Fidesz: az önkormányzatnak fizetnie kell

2023. január 26. 16:35

A szegedi önkormányzatnak vissza kell fizetnie a törvénysértő lakásrendelet alapján beszedett díjakat - jelentette ki Chovanecz Kata (Fidesz) önkormányzati képviselő csütörtöki sajtótájékoztatóján.

A politikus azt mondta, törvénysértő gyakorlat alapján működött a szegedi önkormányzat ingatlankezelő cége, az IKV Zrt. A Kúria a napokban hozott döntésével megsemmisítette a szegedi lakásrendelet törvénysértő rendelkezéseit.



A baloldali többség által elfogadott lakásrendelet összekapcsolta az önkormányzati lakások szociális alapon történő bérbeadását és a költségelvű bérbeadást. Mindez azt jelenti, hogy sok szegedi családtól tavaly augusztus óta az IKV Zrt. a korábbinál lényegesen magasabb bérleti és egyéb díjakat szedett be - közölte a képviselő.



Tavalyi változás az is, hogy a szociális alapon bérbe adott lakásoknál felszámoltak külön szolgáltatási díj néven karbantartási, biztosítási, egyéb üzemeltetési és ügyviteli díjakat, ami átlagosan havi 10 ezer forintos tehernövekedést jelentett a bérlőknek. Idén januártól ismét változtak a bérleti díjak, a belvárosban élők például 30-40 ezer forintos pluszköltséggel szembesültek, amelyről időben nem is értesítették őket - mondta Chovanecz Kata.



A politikus emlékeztetett: a Fidesz képviselői már a rendelet tavaly májusi elfogadásakor rámutattak annak törvénysértő voltára. Felszólította a baloldali városvezetést, haladéktalanul alkosson a jogszabályoknak megfelelő lakásrendeletet, az IKV pedig fizesse vissza a törvénytelenül beszedett díjakat a megkárosított bérlőknek.



A Kúria Varga Zs. András vezette önkormányzati tanácsa - június 30-i hatállyal - megsemmisítette a szegedi önkormányzat lakásrendeletének lakbérkedvezménnyel történő költségelvű bérbeadására vonatkozó részét.



A január 17-én meghozott, a Kúria honlapján olvasható határozat rögzíti, a törvény az önkormányzati lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadását és a költségelvű bérbeadását egymástól elkülönülten szabályozza. A kétféle bérbeadás ezért nem kapcsolható össze. Költségelvű bérbeadás esetén az önkormányzat nem állapíthat meg lakbérkedvezményt.



Az önkormányzat - a határozatban ismertetett vádiratában a többi közt arra hivatkozik -, hogy a szegedihez hasonlóan szabályozott lakbérkedvezmény nem egyedi a magyar nagyvárosok között.



A bíróság döntött a rendelet a bérbeadó által kezdeményezett csereelhelyezést szabályozó részének megsemmisítéséről is, mivel az nem felelt meg az egyértelműség elvének.

MTI