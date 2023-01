Szijjártó: Magyarország nem áll háborúban senkivel

2023. január 26. 16:39

Magyarország nem áll háborúban senkivel, a magyar emberek egyértelmű döntést hoztak arról, hogy ki akarnak maradni az ukrajnai konfliktusból - húzta alá Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön New Yorkban, reagálva német kollégája azon kijelentésére, miszerint Európa háborúban áll Oroszországgal.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Annalena Baerbock német külügyminiszter az Európa Tanács parlamenti közgyűlésén szerdán kulcsfontosságúnak nevezte, hogy "közösen cselekedjünk, és ne egymást hibáztassuk Európában, mert nem egymással, hanem Oroszországgal állunk háborúban".



Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban leszögezte: "mi nem állunk háborúban senkivel, nem is akarunk háborúban állni senkivel, mi ebből a háborúból ki akarunk maradni, nekünk Magyarország és a magyar emberek biztonsága a legfontosabb".



"A magyar emberek nem felelősek ezért a háborúért, a magyar emberek nem tehetnek ennek a háborúnak a kitöréséről, a magyar emberek nem akarták ezt a háborút" - hangsúlyozta.



"Ez nem a mi háborúnk, és a magyar emberek világos döntést hoztak tavaly a parlamenti választáson, amikor világossá tették, hogy a legfontosabb most az, hogy mi kimaradjunk ebből a háborúból" - tette hozzá.



A miniszter rámutatott, hogy ez jelenti az alapmotivációt a kormány minden döntéséhez. "Ahhoz, hogy béketárgyalásokat és tűzszünetet szorgalmazzunk, ahhoz hogy nem szállítunk fegyvereket" - mondta.



"Ez nem a mi háborúnk, nem is akarunk belekeveredni, ebből a háborúból nekünk ki kell maradnunk" - vélekedett.



"Erről szól a magyar emberek döntése. Nekünk, a kormány tagjainak pedig kutyakötelességünk, hogy a magyar emberek döntését végrehajtsuk, megvédjük a biztonságukat, megvédjük egész Magyarország biztonságát" - emelte ki.



A tárcavezető az ukrajnai korrupciós ügyekre vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta: a magyar külpolitikai stratégia egyik alapja, hogy "nem okoskodunk bele más országok dolgaiba"



"Vannak éppen elegen itt, Amerikában is, meg Európában is, akik azt gondolják, hogy az a fő feladatuk, hogy más országoknak megmondják, hogy hogyan éljenek, más országok belső ügyeiről alkossanak értékítéletet, más országokat minősítgessenek" - fogalmazott.



"Mi ezt nem tesszük meg. Mi egy dolgot tudunk, természetesen kiállunk Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett. Minden idők legnagyobb humanitárius segélyakcióját folytatjuk, mindaddig, amíg arra szükség lesz. Ugyanakkor világossá tesszük, hogy szerintünk a béke jelenti a megoldást a jelenlegi helyzetben" - tette hozzá.

MTI